Актриса Джиллиан Андерсон сыграет Маргарет Тэтчер в сериале "Корона"

Персонаж Андерсон появится в шоу в конце четвертого сезона

Джиллиан Андерсон. Фото: AFP

50-летняя актриса Джиллиан Андерсон, которая покинула проект "Секретные материалы", может стать наиболее вероятной претенденткой на роль Маргарет Тэтчер в британской ленте "Корона".

Премьер-министра должны ввести в сюжет в конце четвертого сезона сериала в качестве нового лидера Консервативной партии в 1975 году.

Стоит напомнить, что Маргарет Тэтчер, которую еще часто называли "железной леди", заняла кресло премьер-министра Великобритании 4 мая 1979 года. На посту она провела 11 лет и отличилась самым длинным сроком службы в ХХ веке.

Напомним, актерский состав третьего сезона официально сообщали ранее. Мы узнали имя исполнителя главной роли короля Филиппа – им стал Тобиас Мензис, который сменил на посту Мэтта Смита. А на днях стриминговий сервис Netflix показал первое фото, на котором изображена новая исполнительница роли Ее Величества Оливия Колман.