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Актриса Екатерина Варченко: "Я – принцесса-девочка, которой идут слезы и страдания"

Актриса сыграла главную роль в сериале "Наследники"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:05
Екатерина Варченко
Екатерина Варченко
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

В свои 30 лет у актрисы Екатерины Варченко за плечами уже десятки работ в кино и сериалах, роли в Молодом театре. А 2 декабря в 21:00 на телеканале "Украина" состоится премьера сериала "Наследники", в котором Екатерина сыграла главную роль. Ее героиня Даша – достаточно самовлюбленная женщина, которую ждут глубинные трансформации.

В интервью "Ранку з Україною" актриса рассказала, какой известный персонаж хотела бы сыграть, как делит бытовые дела с мужем и какой непростой период в жизни подтолкнул ее к рождению сына.

Екатерина Варченко
Екатерина Варченко
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Вам каждый раз доверяют роли, в которых нужно плакать, страдать, бороться за любовь. Как думаете, почему так?

Видимо, просто с моей органикой так сложилось, что я – принцесса-девочка, которой идут слезы и страдания. Я не могу сказать, что у меня такая очень тяжелая жизнь, наоборот – веселая. Хочется это выдать именно в кино и в театре, потому что в жизни есть ситуации, с которыми ты никогда не столкнешься. Так что представляешь это и делаешь.

А какую роль в идеале хотели бы сыграть?

Я хочу сыграть все, что мне дают. Но помню, когда-то давно я мечтала сыграть Жанну д'Арк. Я понимаю, что это совсем не мое амплуа, как кажется некоторым режиссерам. Девочка-блондинка, которая умеет быстро заплакать, которую жалко иногда в кадре, не может сыграть Жанну д'Арк, но уверяю – может.

Помните, когда к вам впервые подошли сфотографироваться?

Это был проект о хозяйке, мой такой первый 24-серийный фильм. Были девушки, которые в метро сидели и что-то фотографировали, а я делала вид, что не вижу, но позировала (смеется). Были таксисты, которые говорили: "Где-то я вас видел".

Екатерина Варченко
Екатерина Варченко
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Вы много снимаетесь, но нашли время на семью – вышли замуж, родили сына Кристиана-Дориана. Как выбрали такое интересное имя?

Когда я узнала, что будет мальчик, сказала мужу: "Давай так, я даю имя, и ты даешь имя, если не сойдется, то мы что-нибудь придумаем". Так и придумали. Я – Кристиан, муж – Дориан.

Когда вы узнали, что беременны, не переживали, что вас забудут?

Переживала и не верю тем, кто говорит, что не переживал. Потому что в нашей профессии эти страхи всегда присутствуют. Ты выпадаешь из профессии. У тебя есть счастье, у тебя есть маленький ребенок, но все равно ты думаешь о том, что делать дальше, надо реализовываться.

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Бывает ли у вас такое, что вы играете не только в театре, но и дома?

Нет, мы дома не разговариваем вообще о театре.

А как насчет быта в семье – кто моет посуду, кто стирает?

По очереди. И муж стирает, и я. С этим графиком иногда очень трудно бывает. А так я очень люблю готовить, это такой кайф приносит, когда пахнет в квартире уютом.

Екатерина Варченко
Екатерина Варченко
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Вы проговорились о том, что очень любите страдать в кадре. Была в вашей жизни трагедия, которая повлияла на ваше мировоззрение?

У меня болела мама, это была онкология, сейчас она здорова, все нормально. Может, этот момент тогда как-то спровоцировал желание и родить ребенка, и быть счастливой для мамы и для общества.

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