Актрисе Анук Эме – 88! Интересные факты о самой сексуальной звезде французского кино

27 апреля родилась одна из самых знаменитых французских актрис

Сегодня, 27 апреля, французская актриса, номинантка на "Оскар" Анук Эме празднует свой 88-й день рождения. Анук Эме сотрудничала со многими культовыми французскими кинорежиссерами и завоевала любовь миллионов поклонников по всему миру, заняв титул одной из самых сексуальных звёзд благодаря своим поразительным чертам лица.

Узнаем, какие интересные факты скрываются в биографии актрисы.

Напомним, что недавно звезда фильма "Дневник Бриджит Джонс" Рене Зеллвегер отпраздновала своё 51-летие и мы поделились её лучшими ролями в кино.

Анук Эме и Марчелло Мастроянни в фильме "Сладкая жизнь" Фото: Imdb.com

Настоящее имя Анук Эме – Франсуаза Жюдит Сорья Дрейфус. Псевдоним актрисы появился после её первой роли в кино, где она сыграла девушку по имени Анук.

Анук Эме дебютировала в кино в возрасте 14 лет. Однако первая популярность к Анук Эме пришла лишь спустя 12 лет.

В 1958 году Анук Эме заметил режиссер Федерико Феллини, когда актриса сыграла роль подруги Амедео Модильяни в фильме "Монпарнас, 19". Федерико сравнил пластику и грацию актрисы с движениями летучей мыши и пригласил Анук сняться в фильмах "Сладкая жизнь" и "Восемь с половиной", которые впоследствии обрели статус культовых.

Анук Эме получила "Золотой глобус", когда ей было 34 года за свою роль Анны Готье в фильме "Мужчина и женщина" известного режиссера Клода Лелуша. Фильм рассказывает о трогательной любви между молодой женщиной вдовой, чей муж каскадер погиб на съемках, и автогонщиком, который также стал вдовцом. Образ Анук Эме в этом фильме запомнился многим и вошел в историю мирового кино.

Анук Эме Фото: Imdb.com

По словам одного из знакомых актрисы, ей больше нравились не настоящие отношения, а страдания. Анук Эме четыре раза была замужем. Первый брак актрисы длился недолго. На съемках фильма "Золотая саламандра" Анук закрутила роман со своим партнером по площадке Тревором Ховардом, развелась со своим мужем и вышла замуж за режиссера Нико Папатакиса.

Анук Эме снялась в почти 100 фильмах и несмотря на преклонный возраст продолжает сниматься и в настоящее время.

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