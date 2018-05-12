Актрисы Мила Кунис и Кейт МакКиннон стали шпионками

В сети уже появился трейлер шпионской комедии

Кадр из фильма "Шпион, который меня кинул"

В сети появился новый трейлер фильма "Шпион, который меня кинул". В нем Мила Кунис и Кейт МакКинтон неожиданно для себя оказываются международными шпионами.

Героини Кунис и МакКинтон Одри и Морган, две тридцатилетние подруги из Лос-Анджелеса, неожиданно оказываются втянуты в международный заговор, когда бывший любовник Одри появляется в их апартаментах, приведя на хвосте команду убийц. Подруги неожиданно для себя сходу бросаются в дело, убегая от преследователей по всей Европе и пытаясь спасти весь мир.

Название является очевидной отсылкой к фильму "Шпион, который меня любил", одной из лент о Джеймсе Бонде. "Шпион, который меня кинул" выходит в кино уже 9 августа 2018 года.

Напомним, Мила Кунис строга в воспитании. Она считает, что дети должны всего добиться сами. Поэтому, чтобы не избаловать детей, они с Эштоном Катчером решили все деньги отдать на благотворительность.