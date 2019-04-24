Алан Бадоев снял невероятный клип для знаменитого певца

Клипмейкер экранизировал балладу об однокрылых ангелах

Алан Бадоев Фото: пресс-служба

Сверхмасштабный проект украинского режиссера, характерный своей метафоричностью и монументальностью кадра, стал первой видеоработой BADOEV TEAM для китайского медиарынка. Премьера 3-D оперы "Любовь уставших лебедей" состоялась одновременно на двух языках: русском и китайском.

"Впервые мне пришлось думать о менталитете и визуальных кодах зрителей из разных стран СНГ и Китая. Это противоположные аудитории со своими особенностями и ощущением мира. Поэтому мной был выбран жанр фэнтези, который достаточно понятен во всех точках земного шара", – комментирует новую работу Алан.

Благодаря уникальному голосу восходящей суперзвезды Димаша Кудайбергенова и экспериментальному подходу Бадоева к экранизации легенды об однокрылых ангелах, баллада "Любовь уставших лебедей", созданная Игорем Крутым и Михаилом Гуцериевым в 2014 году, приобрела новую жизнь и смыслы.

"В работе с Димашем мне захотелось еще раз напомнить зрителю о том, что даже будучи однокрылыми мы можем летать", – раскрывает идею клипа режиссер.

Сьемки новой видеоработы проходили в двух странах – Испании и Украине – и длились более трех суток. Помимо интернациональной режиссерской группы Бадоева в работе над клипом было задействовано 40 моделей и украинский балет Лены Коляденко Freedom.

Напомним, Алан Бадоев прокомментировал прошлый скандал с клипом Тины Кароль.

Ранее Алана Бадоев рассказал в эксклюзивном интервью о самом дорогом клипе.

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