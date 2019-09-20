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Алан Бадоев снял социальный клип "Луна" для Леши Свика

Лейтмотивом нового видеопортрета "Луна" стала история артиста, основанная на реальных событиях

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:36
Новый клип Леши Свика, который снял Алан Бадоев
Новый клип Леши Свика, который снял Алан Бадоев
Фото: пресс-служба

Украинский режиссер и клипмейкер Алан Бадоев, который недавно снял новый клип для китайской суперзвезды Azora Сhin, стал режиссером и новой видеоработы Леши Свика.

Узнайте подробности, почему Алан Бадоев работает на выходных:

Лейтмотивом нового видеопортрета "Луна" украинского режиссера стала история артиста, основанная на реальных событиях.

Алан Бадоев снял социальный клип для Леши Свика
Алан Бадоев снял социальный клип для Леши Свика
Фото: пресс-служба

"Никогда не знаешь, когда и как ты встретишь человека, с которым тебе будет плевать на многие вещи в этой жизни, ты не будешь следить за моментом взаимности и будешь полностью погружен в этих чувствах, ты будешь отдавать всего себя, лишь бы она чувствовала себя нужной. Искать этот момент бесполезно, оно придет само, а вот как вы распорядитесь этим случаем – уже в ваших руках. Я свой случай однажды потерял, и поэтому часто говорю одну простую истину: если мы до сих пор не встретили своего человека, есть две причины: либо мы его уже потеряли, либо еще найдем. И знали бы вы, как я всегда надеюсь на второй случай, но понимаю, что он давно упущен", – откровенно рассказал предысторию премьерной видеоработы музыкант.

Алан Бадоев снял социальный клип для Леши Свика
Алан Бадоев снял социальный клип для Леши Свика
Фото: пресс-служба

Создавая эстетику любой картины Алан Бадоев прежде всего опирается на характер и харизму артиста. Это всегда правильная краска, которая помогает создавать точную работу и не повторяться. По словам режиссера, Леша и его музыка, которая по своей сути честная, с характером и без шелухи, перенесла Алана в кино большого мастера Алексея Балабанова, что и стало отправной точкой в создании сюжета и выбора изобразительной текстуры. Съемки проходили в Украине и заняли порядка 30 часов.

"В этой истории луной мы называем тех девушек, которых раньше называли ночными мотыльками. Сегодня я вижу целое поколение, которое живет от "папика к папику". Именно им я посвящаю эту работу... Я хорошо понимаю их и не осуждаю. Так есть, но может быть по-другому", – прокомментировал свою новую работу режиссер.

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Результат первого творческого тандема Бадоева и Свика превысил все ожидания поклонников музыканта, о чем свидетельствуют тысячи восторженных отзывов и комментариев пользователей в сети. 

"О работе с Аланом я мог только мечтать, но судьба свела нас, а я представить не мог, как же чутко он прочувствует мою историю и впишет в клип именно такую ситуацию из моей жизни, за что я ему безумно благодарен... Я искренне надеюсь, что каждый из вас поймет эту картину по своему, кто-то будет искать луну в небе, а кто-то увидит луну в том самом человеке, который однажды погас для тебя", – подытожил артист.

Напомним, ранее Алан Бадоев в эксклюзивном интервью "Сегодня" рассказал о самых знаковых работах в карьере, а именно чем ему удалось удивить Пугачеву, как предложил Кароль полностью раздеться, а Лободе стать толстой.

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