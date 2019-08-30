Александр Никитин: "Мой герой в сериале "Никогда не бывает поздно" – абсолютная противоположность меня"

Сериал, в котором сыграл актер, выйдет на телеканале "Украина" 31 августа

Александр Никитин Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

В субботу, 31 августа, в 17:00 на телеканале "Украина", который порадовал новой мелодрамой "Чужая", состоится премьера 4-серийного фильма "Никогда не бывает поздно" производства компании "Фильмстрим". В центре сюжета – история семьи, каждому члену которой предстоит преодолеть определенные сложности.

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Одну из главных ролей в картине исполнил популярный актер Александр Никитин. На съемочной площадке сериале он рассказал, чем его заинтересовал этот проект, какой город считает родным и как реагирует на то, что ему приписывают романы с каждой партнершей.

- Александр, расскажите немного о вашем персонаже в фильме "Никогда не бывает поздно" Павле.

- Это человек с непростым прошлым, который выжил в лихие года. Наверное, потому что понял, что надо уходить, стал на путь истинный. Любит честность, пунктуальность, ценит в людях эти качествах, потому что и сам такой. Любит свою жену, у них, конечно, сейчас не самый легкий этап в жизни, люди всегда переживают их через 5, 7, 10 лет. Мой герой не бедный, имеет свой бизнес. Ну а дальше рассказывать не буду, иначе не будет интересно смотреть фильм.

Александр Никитин Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

- Чем вас заинтересовала эта роль?

- Мой герой – рационалист. В нем нет творческого подхода к делу, он любит все считать. У него цифры на первом месте. То есть он прагматик. Такого у меня еще не было.

- Есть ли какие-то сходства у вас с этим героем?

- Нет, я – абсолютная его противоположность. Цифры – это что-то запредельное для меня. Хотя в школе по математике у меня была пятерка, я любил это дело. Но по жизни я стал совершенно другим человеком. Конечно, когда надо будет, я посчитаю, но так чтобы в голове держать цифры – так не могу.

- От себя что-то внесли персонажу?

- Конечно, ты всегда что-то свое вносишь. Это же ты в кадре, просто совершаешь поступки, которые свойственны этому человеку. Ты по-своему его оправдываешь.

- Как складывались отношения на площадке? Как работалось с режиссером Евгением Барановым?

- С этим режиссером я впервые работал, у него интересный подход. Он понимает, что делает, чего хочет от актера. Актеры все замечательные, потрясающие, очень красивые и талантливые без исключения.

- Когда вы появляетесь в кадре с какой-то партнершей – вам сразу приписывают роман. Не раздражает ли вас это?

- Когда находишься с партнершей, ты работаешь над ролью. Это же и есть основа профессии – герой влюблен в героиню, зритель тебе верит. Если этого не будет – то как? А то, что мне что-то приписывают – люди смотрят, это нормально.

Александр Никитин Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

- Чем вы увлекаетесь?

- Восстанавливаю мебель, состариваю ее, если она молодая. Также люблю путешествовать, открывать интересные места, что-то новое для себя познавать.

- Какая из последних стран, которые вы посетили, произвела на вас впечатление?

- Последняя интересная страна – я побывал на Мальдивах. Мне показалось, что это рай на земле. Конечно, хотелось бы там остаться навсегда, но надо же чем-то заниматься. Я бы там даже порыбачил, там все очень, даже слишком здорово. Но ты же приезжаешь на отдых. Может, там больше месяца находиться невозможно, и ты начинаешь сходить с ума. А то время, когда я там был – незабываемые ощущения. Абсолютно другой менталитет, другая природа, все другое. Возможно, в этом и есть прелесть.

- Знаете ли вы украинский язык?

- Конечно. Я же учился в театральном институте, где преподавание велось на украинском. У меня был и проект полностью на украинском языке.

- Часто сейчас бываете в Украине?

- Да, частенько приходится.

- А какой город считаете родным?

- Конечно, город, где я прожил с родителями. Это Светловодск Кировоградской области. Там я ходил в школу. В Харькове учился в Институте искусств. Но сейчас скорее более родным становится Киев. Здесь все состыковалось, поэтому вот так.

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