Александр Скарсгард может сыграть в "Человеке-невидимке"

Сейчас выбирают между двумя кандидатами: Арми Хаммером и Александром Скарсгардом

Александр Скарсгард Фото: instagram.com/alexskarsgardworld

Компания Universal Pictures сейчас ведет переговоры со звездой сериала "Рассказ служанки" Элизабет Мосс по поводу съемок в новой экранизации "Человека-невидимки" Герберта Уэллса. Однако, на этом звездный актерский не завершается.

Теперь студия приступила к поискам актера на главную роль в "Человеке-невидимке" и продюсеры выбирают между двумя кандидатами: Арми Хаммером и Александром Скарсгардом.



В центре сюжета фильма окажется Эдриан Гриффин ‒ социопат-миллиардер, который нажил свое состояние, разработав костюм невидимости по заказу Министерства обороны.



Съемки "Человека-невидимки" стартуют уже в мае. Постановкой картины займется режиссер Ли Уоннелл, он же выступит и сценаристом.

Напомним, британский телеканал Sky Atlantic экранизирует роман Г. Уэллса "Машина времени" (The Time Machine), и это будет не первая попытка для канала. Корпорация ВВС решила снять мини-сериал о Рождестве по книгам романиста Чарльза Диккенса. В семейной истории одну из главных ролей сыграет Том Харди, который не так давно сыграл в фильме "Веном". Более того, Харди присоединится и к продюсированию проекта.

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