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Алексей Комаровский: "В детстве я мечтал стать агентом ЦРУ"

Популярный актер рассказал о съемках сериала "Паника Вова"

Алексей Комаровский Фото: пресс-служба НЛО TV

В октябре на канале НЛО TV стартовала премьера нового детективного сериала "Паника Вова" о популярном некогда телеведущим, который становится сыщиком. Главную роль в сериале сыграл актер Алексей Комаровский. Он поделился секретами съемок сериала, рассказал, как реагирует на критику и с какими сложностями столкнулся в процессе съемок.

Чем могут быть опасны сериалы, смотрите в сюжете:

Алексей, какой была реакция на первую серию сериала "Паника Вова" с вашим участием?

Могу сказать, что мы (вся команда сериала "Паника Вова") довольны. Думаю, именно с этим сериалом НЛО TV может экспериментировать с аудиторией, которая, вполне возможно, рассчитана на более взрослого зрителя.

Что общего у вас и вашего героя в сериале?

Общего очень много. Получить такую роль для меня – большое счастье. Потому что она идеально вписывается в мой характер, мне очень комфортно в ней. Более того, мне комфортно работать с этой командой – мы по-настоящему творим, постоянно балуясь и пробуя что-то новое.

Алексей Комаровский Фото: пресс-служба НЛО TV

Вы много импровизировали на площадке?

Очень! Из всей нашей команды актеров я импровизировал больше всех. Конечно, все это согласовано с режиссером и сценаристами – спасибо им за такую возможность, а также всем актерам, которые это приняли. Нам действительно давали свободу на съемочной площадке. Не везде импровизация подходит, но мы нашли очень много приятных вещей, которые рождаются на месте. Просто нам понадобилось какое-то время, чтобы все сработались: актеры, сценаристы, режиссер. Могу сказать, что для нас этот процесс бесконечный – мы до сих пор срабатываемся! (смеется). К концу съемок мы так разогрелись, что просто вау! Хотя такой вариант игры подходит не всем актерам, но я люблю добавлять в кадр импровизацию.

Чем эта роль необычна для вас?

Не поверите, но я с детства очень люблю фильмы про шпионов. Один из моих любимых – "Семнадцать мгновений весны". Более того, в детстве я мечтал стать агентом ЦРУ!

Какие сложности возникли у вас во время съемочного процесса?

В этом проекте у меня была одна-единственная сложность – очень большая выработка. Я в съемках был занят по 12-14 часов, и у меня часто не было перерывов. Я был задействован в 95% сцен. Главная сложность здесь – концентрация образов и воплощений за короткий промежуток времени. За день я так изматывался, что даже говорить не мог. Именно из-за постоянных перестраиваний в разные образы это было сложно. Но повторюсь – это большое удовольствие и радость иметь такую роль.

Алексей Комаровский Фото: пресс-служба НЛО TV

Как вы реагируете на критику?

Тут все зависит от того, кто тебя оценивает. Я считаю, что не всегда воспринимаю критику. Я могу вспылить, но никогда не обижаюсь.

Вы на 100% довольны сыгранной ролью?

Нет, потому что я ужасный самоед! При просмотре я еще со второй минуты первой серии начинал себя "кушать". Вообще, первые пять съемочных дней мы посвятили первой серии – они были самыми сложными. Я не переживаю, когда вижу себя на экране, но всегда имею замечания к себе – здесь эмоцию нужно было сделать поярче, а здесь – взяли не тот дубль, который я хотел.

У вас есть роль, о которой вы мечтаете?

У меня есть одна профессиональная мечта – чтобы моя роль гармонично вписывалась в мой внутренний мир. Я не хочу стать заложником успешной роли, которая не по душе, как это было, например, у всеми любимого актера Александра Демьяненко в роли Шурика. Я не хочу сыграть роль, которая бы меня морально поломала. Конкретной роли нет, но чего я точно не хочу – это быть заложником одного амплуа, в котором мне не комфортно.

Алексей Комаровский на съемках Фото: пресс-служба НЛО TV

Вы не боитесь, что роль сыщика-детектива сделает вас таким заложником?

Я не боюсь, эта роль мне по душе. Тем более, мой герой самоироничный. Он самовлюблен, и понимает это, поэтому и шутит над собой.

Почему нужно смотреть сериал "Паника Вова"?

Потому что вы такого никогда не видели! Это оригинальный формат НЛО TV, и я больше скажу – я верю в то, что таким форматом может заинтересоваться даже Netflix, если говорить о самой идее. Наша задумка стоит того, чтобы стать сериалом мирового формата.

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