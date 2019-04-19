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Алена Лавренюк о карьере актера, мотивации и самообразовании в киноиндустрии

Алена Лавренюк сыграла в фильме-номинанте на "Золоту Дзиґу" "11 дітей з Моршина"

Алена Лавренюк Фото: пресс-служба

Сегодня, 19 апреля, в 16:00 состоится церемония вручения наград третьей национальной кинопремии "Золота Дзиґа". В списке номинантов есть и картина "11 дітей з Моршина" (претендует на "Премию зрительских симпатий", а также в номинации "Лучшая песня). Накануне важного события Сегодня.Lifestyle поговорил с актрисой Аленой Лавренюк, которая сыграла в фильме "11 дітей з Моршина". Девушка рассказала о своих впечатлениях о съемках фильма, мотивации молодых актеров и самообразовании в киноиндустрии.

Алена Лавренюк Фото: пресс-служба

- Алена, вы сыграли главную роль в фильме "11 детей из Моршина", который номинирован на премию "Золота Дзиґа". Какие Ваши впечатления от съемок в целом?

- Съемки в целом были веселыми и интересными. Как всегда, не обошлось без сложных моментов, но я называю их моей "удачей". Вот, к примеру, в ту смену, когда было очень жарко – мы снимали в большой прозрачной колбе, которую со всех сторон подсвечивало солнце. Таким образом в ней создавался парниковый эффект. Она нагрелась до 40 градусов по Цельсию, и костюм, в котором я была одета приклеился ко мне так, что я не могла ни сгибать руки, ни садиться. Если бы мы снимали еще полчаса, то мне уже нужно было бы вызвать скорую, ведь это бы был тепловой удар! Но, слава Богу, сейчас это уже смешная история (улыбается).

- Ваши предположения, фильм получит "Дзиґу"?

- Кроме приза зрительских симпатий, наш фильм также номинирован в категории "Лучший саундтрек" (а именно – песня Сергея Бабкина с одноименным названием "11 дітей з Моршина"). Поэтому конечно же хотелось что бы саундтрек Cергея Бабкина получил приз, поскольку эту песню полюбили многие дети и слушатели.

Алена Лавренюк Фото: пресс-служба

- Как вы считаете, чего сейчас не хватает украинскому кино. Достаточно ли кастингов, правдивы ли они, хватает ли талантов?

- Так как украинское кино только на своей начальной стадии развития, то, конечно же, есть разные аспекты, которые хотелось бы улучшить. Но наше кино сейчас действительно возрождается и очень уверенно и стремительно идет вперед. Я считаю, что нужно заострять внимание не на том, чего не хватает, а на том, что можно и нужно улучшать.

- Съемки в независимом кино могут дать актеру достаточный заработок для жизни или же толчок для продвижения в карьере? Как вы считаете?

- Исходя из современных реалий украинского кино, деньги на жизнь актеру приносит заработок из сериалов. К сожалению, пока независимого кино у нас не так много и это не то, на чем зарабатывает актеры. Но снимаясь в таких фильмах актеры не преследуют цели заработать, а главная цель тут – получить невероятный опыт и поработать с самыми необычными режиссерами.

Алена Лавренюк Фото: пресс-служба

- А что нужно для мотивации молодых актеров?

- Вера в себя, свои силы, свой талант и желание сказать что-то своему зрителю.

- Возможна ли карьера украинских актеров за рубежом? Европа, Голливуд, например?

- Да, я считаю, что карьера украинских актеров за рубежом возможна, если это настоящая цель. К ней нужно идти осознанно и с самого начала целенаправленно работать над ее достижением. И тут безусловно нужно уезжать туда, чтобы превращать мечты в реальность!

- Я знаю, что вы были инициатором приезда голливудского тренера по актерскому мастерству Иваны Чаббак. Расскажите, как вам это удалось?

- С Иваной Чаббак я познакомилась, когда была у нее ученицей на ее мастер-классе. Она дала мне много уверенности в себе – это послужило толчком, почему я решила пригласить ее в Украину во второй раз. Мне очень хотелось поделиться и дать возможность нашим актерам тоже попробовать ее технику. Я вдохновилась ею безумно! И сама Ивана тоже очень хотела приехать в Украину еще раз, мы с ней подружились и нашли много общего!

Алена Лавренюк Фото: пресс-служба

- Что вы получили от общения с таким человеком?

- Я вдохновляюсь, что очень важно для актера. Я получаю какую-то уверенность в том, что я на правильном пути.

- Планируете ли вы еще организовывать подобные встречи? Возможно, уже есть о ком предметно говорить?

- Безусловно, я планирую! Но в следующий раз я хочу попытаться привезти Ивану уже не на платной основе, а на конкурсной, в целях благотворительности! Я хочу дать возможность всем талантливым актерам ее послушать! Тут главным будет желание и мотивация, чтобы доказать, почему людям будет важен ее мастер-класс либо поучаствовать на сцене в роли ученика Иваны.

- Расскажите о самообразовании в киноиндустрии? Есть ли самородки в украинском кино и насколько успешна их карьера?

- Конечно самородки есть! У некоторых людей этот талант уже присутствует, но его все равно нужно совершенствовать и знать, как именно с ним работать! Ведь образование актера не заканчивается после выпуска из университета, это каждодневный сложный труд, много репетиций, работы над собой. Быть актером – это всегда быть в актерской форме, вдохновляться, удивляться, все время наполнять внутренний мир, который ты в итоге показываешь своему зрителю – на экране или в театре.

Алена Лавренюк Фото: пресс-служба

- Что бы вы пожелали украинским актерам и украинским зрителям?

- Я бы пожелала актерам не жалеть средств и сил на своей самообразование, ведь это всегда инвестиция в себя и для себя. А зрителям с любовью относится в украинскому кино, поддерживать его и своими покупками билетов помогать также развиваться!

Напомним, ранее актриса Алена Лавренюк рассказала "Сегодня" о своих секретах красоты. Актриса занимается спортом с личным тренером и не сидит на диетах.

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