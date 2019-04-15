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Алле Пугачевой – 70! ТОП-10 хитов несравненной Примадонны

В этот день Алла Борисовна даст грандиозный концерт

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:05
Алла Пугачева
Алла Пугачева
Фото: instagram.com/alla_orfey

Сегодня, 15 апреля Примадонна российской эстрады Алла Пугачева празднует свой юбилей. Звезде исполняется 70 лет! В честь юбилея 15 апреля Алла Борисовна даст грандиозный концерт, подготовка к которому проходит очень активно. В сети даже появились первые кадры с репетиций 69-летней Примадонны.  Сегодня.Lifestyle предлагает вспомнить самые яркие хиты Примадонны.

"Арлекино", 1975

С этой песней к Алле Пугачевой пришла настоящая слава. Именно с этой композиции началась сольная карьера Примадонны. А еще эта композиция принесла победу певице и ансамблю "Веселые ребята" на конкурсе "Золотой Орфей" в 1975 году.

"Не отрекаются любя", 1977

Автор стихов – поэтесса Тушнова Вероника Михайловна. Сама же Пугачева, по слухам, считает эту песню лючшей в своем репертуаре.

"Так же, как все", 1978

Эту композицию называют еще "Песенка про меня", которая, наверное, должна была доказать, что Примадонна обычный человек.  В 2010 году группа "А-Студио" записала кавер на этот хит.

"Ты на свете есть", 1983

Дочь Аллы Борисовны Кристина Орбакайте в 1997 году записала на него кавер-версию. Но первой-то все равно была Пугачева. Песня невероятно нежная и чистая.

"Айсберг", 1983

Эта песня – на все времена и поколения. Эта песня нашла вторую жизнь еще и в мультфильме "Ну, погоди!".

"Миллион алых роз", 1985

Песня основана на реальной истории любви грузинского художника Николая Пиросманишвили к французской актрисе Маргарите де Севр, у которой в Тифлисе в 1909 году были гастроли. Константин Паустовский даже отразил ее в своей книге "Повесть о жизни". Песня же стала бессмертным хитом.

"Любовь, похожая на сон", 1994

Этот хит Аллы Пугачева посвятила Филиппу Киркорову и он стал "Песней года-94", а также был признан премией "Овация" лучшей композицией десятилетия. 

"Позови меня с собой", 1998

Автор хита – новосибирская поэтесса Татьяна Снежина – погибла в автокатастрофе и звездного часа своей песни не увидела. Но эта песня стала бессмертной.

"Опять метель", 2007

В 2007 году вышел фильм "Ирония судьбы. Продолжение", саундтреком к которому стала проникновенная песня "Опять Метель". Исполнила ее Алла Пугачева вместе с дочерью Кристиной Орбакайте.

"Нас бьют – мы летаем", 2014

Видео появилось в день рождения певицы, 15 апреля 2013 года, и вызвало у публики резонанс: в клипе появляются кадры с протестных акций и митингов. 

Напомним, ранее стало известно, что Алла Пугачева отметит 70-летие на закрытой вечеринке, и стало известно, кого пригласит артистка на мероприятие, где и в каком формате оно пройдет.

Смотрите видео о том, на какие деньги живет Алла Пугачева:

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Источник: Сегодня
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