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alyona alyona готовит большой сольный концерт в Киеве

Певица успела выпустить свой первый альбом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:46
alyona alyona
alyona alyona
Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Популярная украинская исполнительница alyona alyona, которая выпустила новый видеоролик "Завтра", и это уже 11-й клип за год, отыграет большой сольный концерт в Киеве. Мероприятие состоится 6 декабря в HC Hall.

Узнайте, как alyona alyona сыграла первый сольный концерт:

Отметим, что первый сольный концерт в Зеленом Театре, на котором alyona alyona представила альбом "Пушка" стал отправной точкой для новой главы, в которой она больше не пишет свою личную историю.

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Этим летом популярность alyona alyona вышла далеко за пределы родной страны.. Она стала победителем международной премии The Anchor, одним из самых перспективных артистов Европы по версии The New York Times, специальным гостем от Украины на Биеннале в Венеции, а также на открытии фестиваля Sziget в Венгрии.

Напомним, ранее певица выпустила новый клип под названием "Буллинг". В нем alyona alyona рассказывает о том, почему, по ее мнению, одни люди издеваются над другими.

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