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Сделала прорыв в карьере: alyona alyona попала в список Forbes

Рэпершу включили в список Celebrities

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 08:02

Украинская рэп-исполнительница alyona alyona, которая вместе с Джамалой исполнила песню о хейте, вошла в престижный рейтинг 30 Under 30 от журнала Forbes. В список Forbes входят 30 знаменитостей, которые до 30 лет сумели покорить мир и сделали мощный прорыв в своей карьере.

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Одной из таких артисток стала украинская рэперша alyona alyona, которую включили в список Celebrities. Вместе с ней в рейтинг также попала английская актриса, певица и модель Кара Делевинь, итальянский певец Алессандро Махмут, шведская экологическая активистка Грета Тунберг и другие.

"Бывшая воспитательница детского сада переосмыслила звучание рэпа. alyona alyona представляет украинский рэп в мире. Она гастролировала по всей Европе и является одной из ведущих артистов своей страны", – сообщается в издании Forbes.

Дуэйн "Скала" Джонсон возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года:

Напомним, Forbes назвал самых высокооплачиваемых диджеев в мире. Первое место в списке занял дуэт The Chainsmokers.

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