alyona alyona представила саундтрек к фильму "Пульс"

Певица презентовала трек GO!

Украинская рэп-исполнительница alyona alyona, которая вместе с Джамалой исполнила песню о хейте, представила саундтрек к фильму "Пульс" – GO!. Отметим, в первой части трейлера зрители уже услышали хит аlyona alyona "Якби я була не я", который повторяет главный лейтмотив фильма.

О выходе нового трека alyona alyona сообщила на своей странице в Instagram. По словам звезды, ее вдохновила история главной героини фильма.

По сюжету, юная украинская легкоатлетка Оксана живет в маленьком городке и хранит большую мечту – попасть на Олимпиаду. Ее спортивная карьера только начинается, но в результате ужасной автомобильной аварии девушка получает тяжелые травмы и почти теряет зрение. Кажется, что теперь Оксана не имеет шансов не только на желанные Олимпийские игры, но и на нормальную жизнь. Однако она не собирается сдаваться и стремится доказать: на пути к настоящей мечте не существует преград.

Слушайте новую песню alyona alyona – GO!

Отметим, премьера фильма "Пульс" запланирована на 19 марта 2020 года. Ранее мы также рассказали ТОП-10 фактов о картине, которые вдохновят вас на просмотр.

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