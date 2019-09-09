alyona alyona презентовала новый клип о буллинге

Певица ранее рассказала о насмешках в школе

Alyona Alyona Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Украинская певица alyona alyona, которая попала в список важнейших исполнителей европейского континента, выпустила новый клип под названием "Буллинг". В нем alyona alyona рассказывает о том, почему, по ее мнению, одни люди издеваются над другими.

Смотрите видео о том, как Alyona Alyona сыграла первый сольный концерт:

В видео показаны примеры нетерпимости по отношению к окружающим с нетипичными интересами, внешностью, сексуальной ориентацией и так далее.

"В нашей жизни есть моменты, которые никогда не забываются и навсегда остаются в памяти", – написала исполнительница в своем микроблоге, презентуя клип.

Отметим, что в октябре 2018 года вышел первый клип alyona alyona на песню "Рыбки", который стал хитом. Далее песни стали появляться все чаще, и 8 апреля 2019 года был выпущен дебютный альбом под названием "Пушка".

Напомним, ранее звезда призналась, что в школе она терпела насмешки сверстников, которые постоянно ее унижали. Так, alyona alyona рассказала, что ее называли "жирухой". Артистка также вспомнила, что несколько раз в год детей переодевали в различные костюмы, чтобы сделать фото. Эти моменты певица вспоминает с ужасом.

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