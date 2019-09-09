Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

alyona alyona презентовала новый клип о буллинге

Певица ранее рассказала о насмешках в школе

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:21
Alyona Alyona
Alyona Alyona
Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Украинская певица alyona alyona, которая попала в список важнейших исполнителей европейского континента, выпустила новый клип под названием "Буллинг". В нем alyona alyona рассказывает о том, почему, по ее мнению, одни люди издеваются над другими.

Смотрите видео о том, как Alyona Alyona сыграла первый сольный концерт:

В видео показаны примеры нетерпимости по отношению к окружающим с нетипичными интересами, внешностью, сексуальной ориентацией и так далее.

"В нашей жизни есть моменты, которые никогда не забываются и навсегда остаются в памяти", – написала исполнительница в своем микроблоге, презентуя клип.

Читайте также:
"Ну шо, жируха": alyona alyona рассказала, как ее обижали в детстве

Отметим, что в октябре 2018 года вышел первый клип alyona alyona на песню "Рыбки", который стал хитом. Далее песни стали появляться все чаще, и 8 апреля 2019 года был выпущен дебютный альбом под названием "Пушка".

Напомним, ранее звезда призналась, что в школе она терпела насмешки сверстников, которые постоянно ее унижали. Так, alyona alyona рассказала, что ее называли "жирухой". Артистка также вспомнила, что несколько раз в год детей переодевали в различные костюмы, чтобы сделать фото. Эти моменты певица вспоминает с ужасом.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Украинская королева улицы: alyona alyona стала номинанткой международной премии Дорн, alyona alyona, Hudaki Village Band и The Unsleeping: украинские артисты на Sziget 2019 Alyona alyona выпустила новый клип, который сразу стал хитом alyona alyona поделилась с фолловерами детским фото
клип певица альбом песни буллинг буллинг в школе alyona alyona
Реклама

Новости партнеров

Топ-10 пород собак для ленивых хозяев
Топ-10 пород собак для ленивых хозяев
Футболисты Боруссии отдыхают на яхте со своими роскошными женами
Футболисты Боруссии отдыхают на яхте со своими роскошными женами
Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали
Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали
Велосипедистка дня: австралийский триатлет Кортни Хоум
Велосипедистка дня: австралийский триатлет Кортни Хоум

Популярные статьи

Вчера, 20:27Events

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Вчера, 18:42Шоу-бизнес

Нино Катамадзе снова высказалась о гастролях в России

Вчера, 17:44Шоу-бизнес

"Счастлива как никогда": Анастасия Приходько вышла замуж

Вчера, 15:57Events

Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы: красивые поздравления в прозе и смс

Вчера, 06:30Психология

Гороскоп на неделю 8-14 сентября для всех знаков зодиака

Вчера, 05:03Fun

8 сентября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

7 сентябряEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

7 сентябряШоу-бизнес

"Мы вас так ждали!": реакция украинских звезд на освобождение политзаключенных

7 сентябряFood

"МастерШеф" 9-й сезон: экс-"холостячка" Натали с провалом покинула шоу

7 сентябряТехно

Хуже iPhone 7: флагман Nokia 9 PureView провалил тест на качество

7 сентябряШоу-бизнес

15 лет одиночества: звезда "Терминатора" рассказала, почему отказалась от секса

6 сентябряEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

6 сентябряШоу-бизнес

Эпатажная MARUV показала редкий снимок с мужем

6 сентябряШоу-бизнес

Зеленские отмечают годовщину свадьбы: в сети появились архивные фото

6 сентябряТехно

Facebook создал сервис для поиска любви

6 сентябряFun

Невесту высмеяли в сети из-за слишком толстых рук: фото

Новости партнеров

Ученые выяснили, что мешает потере лишнего жира на животе
Ученые выяснили, что мешает потере лишнего жира на животе
Незабываемо вкусный салат по-королевски
Незабываемо вкусный салат по-королевски
Бег для мужчин. В чем польза для сильного пола
Бег для мужчин. В чем польза для сильного пола
Рыбный суп: рецепт легкого постного блюда с овощами
Рыбный суп: рецепт легкого постного блюда с овощами
Как замариновать скумбрию: лучшие рецепты
Как замариновать скумбрию: лучшие рецепты
Проблемы с давлением: лечимся народными методами
Проблемы с давлением: лечимся народными методами
Как приготовить блины вкусно и быстро
Как приготовить блины вкусно и быстро
Диетолог рассказала о пагубном влиянии кофе на организм
Диетолог рассказала о пагубном влиянии кофе на организм