Alyona alyona выпустила новый клип, который сразу стал хитом

Известная украинская исполнительница alyona alyona, которая отыграла концерт в Киеве, записала новый клип.

Певица записала клип на песню на социальную тему и привела в восторг своих поклонников. alyona alyona не только опубликовала клип, но и по требованиям общественности, как призналась певица, раскрыла ссылку на свой инстаграм – если кто-то еще не нашел его раньше.

"Молодец, стелет так, что можно и танцевать под рэп. Клипы вроде и простые но интересно смотреть. Спасибо за музыку Алена", "Even if i don't understand you i like your rap style it seems original", – прокомментировала новый ролик поклонники.

Стоит отметить, что клип быстро набирает количество просмотров. Видео уже набрало более 50 тысяч просмотров за несколько часов.

Напомним, ранее alyona alyona выпустила новый красочный клип на композицию "Якби я була не я". Автором анимационного ролика выступил Сашко Даниленко – украинский аниматор и художник, сотрудничавший ранее с DakhaBrakha и ТНМК. Клип был опубликован на YouTube-странице рэперши.

