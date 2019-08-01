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Alyona alyona выпустила новый клип, который сразу стал хитом

Певица вновь удивила своей новой композицией

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:22
alyona alyona
alyona alyona
Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Известная украинская исполнительница alyona alyona, которая отыграла концерт в Киеве, записала новый клип.

Узнайте, как прошел концерт alona alyona:

Певица записала клип на песню на социальную тему и привела в восторг своих поклонников. alyona alyona не только опубликовала клип, но и по требованиям общественности, как призналась певица, раскрыла ссылку на свой инстаграм – если кто-то еще не нашел его раньше.

"Молодец, стелет так, что можно и танцевать под рэп. Клипы вроде и простые но интересно смотреть. Спасибо за музыку Алена", "Even if i don't understand you i like your rap style it seems original", – прокомментировала новый ролик поклонники.

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Стоит отметить, что клип быстро набирает количество просмотров. Видео уже набрало более 50 тысяч просмотров за несколько часов.

Напомним, ранее alyona alyona выпустила новый красочный клип на композицию "Якби я була не я". Автором анимационного ролика выступил Сашко Даниленко – украинский аниматор и художник, сотрудничавший ранее с DakhaBrakha и ТНМК. Клип был опубликован на YouTube-странице рэперши.

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Источник: Сегодня
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