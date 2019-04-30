Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Alyona Alyona выступит на фестивале Sziget 2019

Певица даст концерт 7 августа в лайн-апе сцены Petőfi Radio x VOLT Stage

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:29
Alyona Alyona Фото: пресс-служба
Alyona Alyona
Фото: пресс-служба

Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona, которая в купальнике скопировала картину Ботичелли, выступит этим летом на фестивале Sziget. Певица даст концерт в первый день фестиваля 7 августа в лайн-апе сцены Petőfi Radio x VOLT Stage, которая до недавнего времени принимала преимущественно венгерских артистов. В этом году кроме новой украинской рэп-звезды и групп из Венгрии на ней сыграют артисты из Бельгии, Великобритании, Ирана, Нидерландов, Израиля, США, Франции, Ганы, Таиланда и Австралии.

Alyona Alyona
Alyona Alyona
Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Кроме Alyona Alyona на Sziget этим летом выступит Иван Дорн (11 августа) и лауреат премии APPS Music & SZIGET: Awards 2019.и Стоит отметить, что на Sziget выступали ONUKA, 5’nizza, ДахаБраха, ТНМК, Brunettes Shoot Blondes, Kadnay и другие известные артисты.

Принимая 500 тысяч фанов из более чем 100 стран ежегодно, Sziget распространяет идею Love Revolution, празднует и несет любовь, принятие, толерантность и свободу в сердце Будапешта и за его пределами. Sziget сочетает музыкальную программу с театром, цирком, инсталляциями, перформансами и артом. Расположенный в Будапеште на острове Обуда Sziget сформировал вокруг себя сообщество, которое создало настоящий Остров Свободы. 27-й Sziget с хедлайнерами Ed Sheeran, Florence + The Machine, Foo Fighters, The 1975, Post Malone, Twenty One Pilots, Martin Garrix и The National станет самым большим и самым лучшим за все года.

Напомним, ранее американский Vogue написал об Alyona Alyona и опубликовал с ней интервью и стильную фотосессию. Стоит отметить, что певица выступила на шоу "Голос страны 9".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Иван Дорн выступит на знаменитом фестивале Sziget "Пушка": Alyona Alyona выпустила эпатажный клип
фестиваль Sziget alyona alyona
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Кому нужна была победа дочки Алсу в конкурсе «Голос. Дети»?
Кому нужна была победа дочки Алсу в конкурсе «Голос. Дети»?
«Брошенный» Максим Виторган снова счастлив
«Брошенный» Максим Виторган снова счастлив
Тина Канделаки об отношениях: «Все изменяют всем»
Тина Канделаки об отношениях: «Все изменяют всем»
Старший и младший: частые ошибки родителей в воспитании детей
Старший и младший: частые ошибки родителей в воспитании детей

Популярные статьи

Сегодня, 10:08Fun

Вальпургиева ночь: что ни в коем случае нельзя делать

Сегодня, 08:34Fun

Выходные и праздничные дни в мае 2019 года в Украине

Вчера, 11:27Психология

Гороскоп на сегодня: у Раков хороший день для финансовых дел, а Рыбам не стоит вступать в конфликты

Вчера, 09:10Шоу-бизнес

Беременная Подкопаева навестила Лорак в Берлине: фото

Вчера, 09:05Fun

Понедельник после Пасхи 2019: обычаи, традиции, приметы

28 апреляТехно

Упрощаем работу с Windows 10: три полезных трюка

28 апреляFun

Поздравления с Пасхой 2019 в прозе: картинки и открытки

28 апреляFun

С Пасхой 2019: короткие поздравления в стихах

28 апреляFun

Пасха 2019: что ни в коем случае нельзя делать и приметы

28 апреляFun

Пасха 2019: поздравления и лучшие картинки

28 апреляFun

Поздравления с Пасхой 2019: самые красивые открытки, короткие стихи и проза

28 апреляTravel

Куда пойти на Пасху в Киеве: афиша мероприятий

28 апреляПсихология

Гороскоп на неделю: Близнецам важно отдохнуть, а у Стрельцов – перемены на работе

28 апреляПсихология

Гороскоп на сегодня: Рыбам нужно успокоить агрессию, а Овнам – заняться тем, что приносит удовольствие

28 апреляFun

Поздравления с Пасхой 2019 своими словами и короткие смс

28 апреляFun

Пасха 2019 – поздравления в стихах и смс, красивые открытки

Новости партнеров

Пара шутки ради прошла ДНК-тест: парень остался без девушки
Пара шутки ради прошла ДНК-тест: парень остался без девушки
Звезды, которые любят показывать шикарные интерьеры своих домов
Звезды, которые любят показывать шикарные интерьеры своих домов
Светличная: «У нас с Андреем Мироновым была единственная ночь»
Светличная: «У нас с Андреем Мироновым была единственная ночь»
Сельдь в «дубленке»: рецепт холодной закуски
Сельдь в «дубленке»: рецепт холодной закуски
Самбурская: «Мать ничего не делала, когда отец избивал меня»
Самбурская: «Мать ничего не делала, когда отец избивал меня»
Игорь Лифанов: «Не знаю, как выжил во время развода»
Игорь Лифанов: «Не знаю, как выжил во время развода»
4 различия между юбками, которые выглядят дешево и дорого
4 различия между юбками, которые выглядят дешево и дорого
Что произойдет, если есть по 2 банана каждый день
Что произойдет, если есть по 2 банана каждый день