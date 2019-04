Alyona Alyona выступит на фестивале Sziget 2019

Певица даст концерт 7 августа в лайн-апе сцены Petőfi Radio x VOLT Stage

Alyona Alyona Фото: пресс-служба

Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona, которая в купальнике скопировала картину Ботичелли, выступит этим летом на фестивале Sziget. Певица даст концерт в первый день фестиваля 7 августа в лайн-апе сцены Petőfi Radio x VOLT Stage, которая до недавнего времени принимала преимущественно венгерских артистов. В этом году кроме новой украинской рэп-звезды и групп из Венгрии на ней сыграют артисты из Бельгии, Великобритании, Ирана, Нидерландов, Израиля, США, Франции, Ганы, Таиланда и Австралии.

Alyona Alyona Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Кроме Alyona Alyona на Sziget этим летом выступит Иван Дорн (11 августа) и лауреат премии APPS Music & SZIGET: Awards 2019.и Стоит отметить, что на Sziget выступали ONUKA, 5’nizza, ДахаБраха, ТНМК, Brunettes Shoot Blondes, Kadnay и другие известные артисты.

Принимая 500 тысяч фанов из более чем 100 стран ежегодно, Sziget распространяет идею Love Revolution, празднует и несет любовь, принятие, толерантность и свободу в сердце Будапешта и за его пределами. Sziget сочетает музыкальную программу с театром, цирком, инсталляциями, перформансами и артом. Расположенный в Будапеште на острове Обуда Sziget сформировал вокруг себя сообщество, которое создало настоящий Остров Свободы. 27-й Sziget с хедлайнерами Ed Sheeran, Florence + The Machine, Foo Fighters, The 1975, Post Malone, Twenty One Pilots, Martin Garrix и The National станет самым большим и самым лучшим за все года.

Напомним, ранее американский Vogue написал об Alyona Alyona и опубликовал с ней интервью и стильную фотосессию. Стоит отметить, что певица выступила на шоу "Голос страны 9".

