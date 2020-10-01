Alyosha, Наталка Денисенко и другие звезды украинского кино посетили допремьерный показ эпохального сериала "Сага"
Актеры поделились, чем этот сериал важен для молодых украинцев
В Киеве прошел допремьерный показ исторического сериала "Сага", который стартует на телеканале "Украина" 5 октября в 21:00. В атмосферном киевском ресторане BARVY актеры, съемочная группа проекта и журналисты первыми оценили эпохальную картину, повествующую о важнейших событиях украинской истории сквозь призму обычной семьи Козаков.
Допремьерный показ посетила звездная команда проекта: Наталка Денисенко с супругом Андреем Фединчиком, Дарья Плахтий, Григорий Бакланов, Александр Печерица, Анна Адамович, Александра Люта, режиссер Дмитрий Лактионов и певица Alyosha.
"Сага" – это сериал, к которому нужно прикоснуться. В нем показана вся история Украины, и я уверена, он станет великим. Хотелось, чтобы школьники посмотрели этот сериал, как и все остальные, и благодаря ему у них появится больше патриотизма в сердце. Моя бабушка мне рассказывала о голодоморе и войне, но, когда видишь на экране эмоции актеров, сложные моменты украинской истории, хочется призвать всех родителей показать этот сериал своим детям", – поделилась актриса сериала "Сага" Наталка Денисенко.
Актриса Анна Адамович поделилась личной историей, которая произошла в ее семье и перекликается с событиями из жизни ее персонажа. Адамович отметила, что роль Марьяна, стала любимой, среди всех сыгранных ею в кинематографе.
А вот Дарья Плахтий рассказала, что сериал "Сага" помог ей больше узнать и о прошлом своих близких.
"Для истории Украины это очень важный проект, потому что в столетнем отрезке мы можем увидеть, что происходило с нашим народом и понять нашу ментальность. Я много говорила со своей бабушкой, которая помнит те события, что мне помогло в работе над ролью. Важно, чтобы "Сагу" посмотрели дети, возможно это поможет им лучше понять историю, поэтому сериал можно назвать даже просветительским", – сказала Дарья Плахтий.
"История моего персонажа была и в моей семье. В 1930-х годах моего прадеда "раскулачили", семьи были разорваны, многие ушли на войну и не вернулись – это трагедия и мы должны о ней помнить, чтобы избежать подобного в будущем", – добавил актер Александр Печерица, сыгравший роль Никиты Козака.
Певица Alyosha написала для сериала "Сага" песню "Птаха". По словам артистки, трек полностью отображает события истории, показанной на экране.
"Эта песня была написана для киноленты 4 года назад, и я ждала, когда найдется тот смысл, который я вкладывала в композицию. Я счастлива, что идея песни полностью раскрыта – семья, которая сквозь годы, боль и счастье всегда рядом, это в нашей истории, сердце и всем народе. Пускай эта лента попадет в школы, воспитает новые поколения и всех нас. Не даст нам забыть о самом важном жизни и быть со своей семьей всегда рядом", – прокомментировала певица.
В сериале "Сага" зритель станет свидетелем важнейших событий украинской истории сквозь призму жизни обычной семьи Козак. Сто лет истории обычной украинской семьи – сто лет скитаний, преследований, бед и борьбы за свободу. Шесть поколений семьи Козаков станут свидетелями страшных событий, через которые пройдет страна от мировых воин и советских репрессий до Чернобыля и революций. Но через все годы, переживая измены, обиды и боль – Казаки пронесут любовь к своей семье, детям и родной Украине.
Премьера сериала "Сага" состоится 5 октября в 21:00 на телеканале "Украина".
Напомним, что сериал "Сага" также покажут на 11-м Одесском кинофестивале, который проходит до 3 октября в онлайн-формате.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное