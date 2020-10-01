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Alyosha, Наталка Денисенко и другие звезды украинского кино посетили допремьерный показ эпохального сериала "Сага"

Сегодня, 16:00

Актеры поделились, чем этот сериал важен для молодых украинцев

В Киеве прошел допремьерный показ исторического сериала "Сага", который стартует на телеканале "Украина" 5 октября в 21:00. В атмосферном киевском ресторане BARVY актеры, съемочная группа проекта и журналисты первыми оценили эпохальную картину, повествующую о важнейших событиях украинской истории сквозь призму обычной семьи Козаков.

Показ исторического сериала
Показ исторического сериала "Сага"
Фото: пресс-служба

Допремьерный показ посетила звездная команда проекта: Наталка Денисенко с супругом Андреем Фединчиком, Дарья Плахтий, Григорий Бакланов, Александр Печерица, Анна Адамович, Александра Люта, режиссер Дмитрий Лактионов и певица Alyosha.

Режиссер Дмитрий Лактионов
Режиссер Дмитрий Лактионов
Фото: пресс-служба

"Сага" – это сериал, к которому нужно прикоснуться. В нем показана вся история Украины, и я уверена, он станет великим. Хотелось, чтобы школьники посмотрели этот сериал, как и все остальные, и благодаря ему у них появится больше патриотизма в сердце. Моя бабушка мне рассказывала о голодоморе и войне, но, когда видишь на экране эмоции актеров, сложные моменты украинской истории, хочется призвать всех родителей показать этот сериал своим детям", – поделилась актриса сериала "Сага" Наталка Денисенко.

Наталка Денисенко
Наталка Денисенко
Фото: пресс-служба

Актриса Анна Адамович поделилась личной историей, которая произошла в ее семье и перекликается с событиями из жизни ее персонажа. Адамович отметила, что роль Марьяна, стала любимой, среди всех сыгранных ею в кинематографе.

Анна Адамович
Анна Адамович
Фото: пресс-служба

А вот Дарья Плахтий рассказала, что сериал "Сага" помог ей больше узнать и о прошлом своих близких.

"Для истории Украины это очень важный проект, потому что в столетнем отрезке мы можем увидеть, что происходило с нашим народом и понять нашу ментальность. Я много говорила со своей бабушкой, которая помнит те события, что мне помогло в работе над ролью. Важно, чтобы "Сагу" посмотрели дети, возможно это поможет им лучше понять историю, поэтому сериал можно назвать даже просветительским", – сказала Дарья Плахтий.

Дарья Плахтий
Дарья Плахтий
Фото: пресс-служба

"История моего персонажа была и в моей семье. В 1930-х годах моего прадеда "раскулачили", семьи были разорваны, многие ушли на войну и не вернулись – это трагедия и мы должны о ней помнить, чтобы избежать подобного в будущем", – добавил актер Александр Печерица, сыгравший роль Никиты Козака.

Александр Печерица
Александр Печерица
Фото: пресс-служба

Певица Alyosha написала для сериала "Сага" песню "Птаха". По словам артистки, трек полностью отображает события истории, показанной на экране.

"Эта песня была написана для киноленты 4 года назад, и я ждала, когда найдется тот смысл, который я вкладывала в композицию. Я счастлива, что идея песни полностью раскрыта – семья, которая сквозь годы, боль и счастье всегда рядом, это в нашей истории, сердце и всем народе. Пускай эта лента попадет в школы, воспитает новые поколения и всех нас. Не даст нам забыть о самом важном жизни и быть со своей семьей всегда рядом", – прокомментировала певица.

Alyosha
Alyosha
Фото: пресс-служба

В сериале "Сага" зритель станет свидетелем важнейших событий украинской истории сквозь призму жизни обычной семьи Козак. Сто лет истории обычной украинской семьи – сто лет скитаний, преследований, бед и борьбы за свободу. Шесть поколений семьи Козаков станут свидетелями страшных событий, через которые пройдет страна от мировых воин и советских репрессий до Чернобыля и революций. Но через все годы, переживая измены, обиды и боль – Казаки пронесут любовь к своей семье, детям и родной Украине.

Премьера сериала "Сага" состоится 5 октября в 21:00 на телеканале "Украина".

Напомним, что сериал "Сага" также покажут на 11-м Одесском кинофестивале, который проходит до 3 октября в онлайн-формате.

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