Alyosha в откровенном образе презентовала чувственный клип: видео

Певица три года работала над созданием сингла

Alyosha Фото: пресс-служба

Украинская певица Alyosha, которая недавно рассказала о проблемах со здоровьем своих сыновей, презентовала новый клип на чувственную песню "Планети".

На написание песни исполнительницу вдохновила трогательная история любви приятельницы. По словам певицы, тот рассказ породил в ее душе очень разные эмоции: от вдохновения, счастья и радости до отчаяния, разочарования и боли. Глубокое эмоциональное погружение в эту историю и дало толчок для создания трека.

"Название песни – метафорический образ двух непохожих миров, мужского и женского. Я сравнила эти две противоположности с планетами, которые вращаются на разных орбитах, их тянет друг к другу, но орбиты нигде не пересекаются. Это любовь, которой не суждено быть такой, какой мы привыкли ее воспринимать, а любовь на расстоянии! Вот так, всю жизнь любишь человека, с которым не можешь быть вместе", – прокомментировала Alyosha.

Над визуализацией сингла работала команда во главе с режиссером Инной Грабарь. Чтобы передать идею погружения в мысли певицы, съемочная группа в течение суток строила конструкцию из экранов, целью которой было воссоздать 3D пространство.

В целом съемочный процесс занял 17 часов. За это время артистка сменила пять образов, которые стали аллегорией мыслей, идей и впечатлений, в которые мы "одеваемся" в течение дня.

"Я бы назвала эту работу – "Куда приводят наши мечты", потому что именно об этом мы рассказываем в клипе. Главный акцент – на артистке. Мне нравится раскрывать многогранность ALYOSHA и с каждой работой видеть ее все глубже. Но, пусть зритель почувствует что-то свое, для него мы оставляем три точки", – прокомментировала режиссер клипа Инна Грабар.

Ранее мы также писали, что Тарас Тополя рассказал о кризисных моментах в отношениях с Alyosha.

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