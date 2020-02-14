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Аманда Ироанья: "Мужчинам тоже необходима инициатива от женщины!"

Аманда рассказала о самом необычном праздновании 14 февраля

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:11
Телеведущая Аманда Ироанья
Телеведущая Аманда Ироанья
Фото: пресс-служба НЛО TV

Модель и телеведущая канала НЛО TV Аманда Ироанья День святого Валентина любит по-своему. Для нее это праздник, когда можно устраивать романтические сюрпризы, обмениваться подарками и признаваться в чувствах. Аманда рассказала о самом необычном праздновании 14 февраля и идеальном сценарии Дня святого Валентина.

Телеведущая Аманда Ироанья
Телеведущая Аманда Ироанья
Фото: пресс-служба НЛО TV

Аманда, ты можешь назвать 14 февраля одним из самых романтических праздников в году?

Для меня День святого Валентина – это один из праздников, побуждающий на романтические поступки. Отношусь к нему спокойно, но согласитесь: так мило наблюдать насколько массово мужчины самозабвенно бегают по торговым центрам, покупая все эти сердца, игрушки и т.д.

Какой твой идеальный формат проведения этого дня?

Это не столь важно. Главное, чтобы с любимым человеком рядом и в гармонии. Это может быть ужин с живой музыкой на фоне, с красивым видом на город/горы/море. Ещё лучше, если это все в другой стране, дома при свечах или же совместные занятия. Например, СПА для двоих, прогулка на лошадях.

Расскажи о самом необычном и запоминающемся Дне святого Валентина в твоей жизни?

Я тогда хотела провести вечер дома с молодым человеком без как такового празднования. Все приготовив, ждала его дома, а он умудрился опоздать часа на три. Конечно, я была ужасно злая. В ответ на вопрос, где он был, никакого вразумительного ответа от парня не получила, что ещё больше раздражало. В итоге, он приехал с огромным сердцем из шаров. Самым трогательным был момент, когда он подарил букет роз, где один цветок был искусственным, символизируя его чувства. Как оказалось, опоздал, потому что не мог найти эту же искусственную розу.

Телеведущая Аманда Ироанья
Телеведущая Аманда Ироанья
Фото: пресс-служба НЛО TV

Каким на твой взгляд должен быть идеальный мужчина?

В нем должны быть искренность, осознанность, чувство юмора, доброта, целеустремлённость. Мне важно чувствовать в мужчине силу, вот ту бешеную энергию, которая им движет. Видеть его стремление к прогрессу, перспективу и понимание, как развиваться.

Какие подарки, на твой взгляд, идеально подходят (или не подходят) для этого дня?

По-моему, это так индивидуально. Если отойти от клише в виде предметов гардероба, духов, игрушек и прочего, то лучший подарок – связанный с эмоциями. Вот здесь точно не прогадаешь, и тут можно дать волю фантазии. Идеальный подарок – это тот, который подаренный от души.

Ты можешь назвать себя романтиком? Можешь сама организовать романтическое свидание или считаешь это прерогативой мужчины?

Ну, как сказать… Я скорее романтик под настроение – я обожаю делать сюрпризы и легко придумываю подарки, которые тронут. Поэтому я могу организовать свидание, и не вижу в этом никакой сложности. Это же не игра в одни ворота. Мужчинам точно так же важно чувствовать свою значимость. И мужчинам тоже необходима инициатива от женщины!

Телеведущая Аманда Ироанья
Телеведущая Аманда Ироанья
Фото: пресс-служба НЛО TV

О каком праздновании Дня святого Валентина ты мечтаешь?

О, у меня море идей! К примеру, можно отпраздновать День влюбленных в Каппадокии, на фоне десятков воздушных шаров. От этого вида дух захватывает! Или же в Кении есть бутик-отель, где можно позавтракать с жирафами, которые заглядывают прямо в окна и покормить их. Я согласна на путешествия, как подарок, на все возможные праздники в году!

Посоветуй, чем заняться людям без пары 14 февраля?

Посвятите этот день себе! Сделайте наконец-то то, на что все время не оставалось времени. Побалуйте себя! Развейтесь и не придавайте столь избыточного значения этому дню.

Как планируешь провести День влюбленных в этом году?

Я собиралась купить билеты на концерт. А так, отдаю бразды правления мужчине. Я, как истинная девочка, готова к сюрпризу!

Все подробности в спецтеме Valentine's Day

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