Amazon снимет сериал "Темная башня" после выхода провального одноименного фильма

Сегодня, 11:36

Сообщается, что это будет полная перезагрузка, и, скорее всего, Идрис Эльба уже  не будет играть Стрелка

После фильма снимут сериал &quot;Темная башня&quot;. Фото: tribuna.pl.ua
После фильма снимут сериал "Темная башня". Фото: tribuna.pl.ua

Компания Amazon Studios запустила в производство сериал "Темная башня" по одноименному циклу романов Стивена Кинга, сообщает Deadline.

Отметим, что полнометражная экранизация "Темной башни" не оправдала надежды критиков и была разгромлена в прах киноманами.

Однако идея создать еще и сериал не затерялась, и вот стало известно, что дано зеленый свет. Изначально режиссер "Темной башни" Николай Арсель говорил, что сериал будет тесно связан с его фильмом. Но после провала все, понятно, изменилось.

Спустя два месяца после релиза сам Стивен Кинг заявил, что если телешоу и будет снято, то оно однозначно станет "полной перезагрузкой". А это значит, что ничего общего с неудачной работой Арселя у сериала не будет. И вряд ли Идрис Эльба снова сыграет Стрелка, хотя к актеру никаких претензий не было.

Напомним, еще один роман известного писателя Стивена Кинга вскоре экранизируют. Это роман "Талисман", опубликованном в 1984 году
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Источник:

"Сегодня"

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