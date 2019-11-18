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"Американская история ужасов": почему 10 сезон может стать последним

Создатель телешоу раскрыл подробности

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:40
Кадр из сериала "Американская история ужасов" 9 сезон
Кадр из сериала "Американская история ужасов" 9 сезон
Фото: YouTube

Создатель телешоу "Американская история ужасов" Райан Мерфи сообщил, что в очередном сезоне команда намерена объединить "полюбившихся всем артистов". Мерфи прямо заявил, что десятый сезон может стать заключительным, такой исход вполне вероятен. Об этом она рассказал в интервью Deadline.

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"Мы уже начали разрабатывать идею десятого сезона. Я думаю, что людям он очень понравится, потому что в нем должны воссоединиться многие актеры, которые успели полюбиться зрителям, — ведь вполне возможно, что это будет наш последний сезон. Согласно действующему контракту мы должны выпустить еще лишь один сезон. Так что я потихоньку связываюсь с разными артистами. С некоторыми мне пока так и не удалось переговорить, потому что в случае с ними я спрашиваю себя: "Есть ли у меня роль для них?" Но до сих пор каждый, к кому я уже успел обратиться, отвечал на мое предложение утвердительно, так что пока все идет хорошо", – отметил Мерфи.

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Отметим, что выход десятого сезона "Американской истории ужасов" запланирован уже на следующий 2020 год.

Напомним, ранее американский сервис Netflix опубликовал список сериалов, которые зрители сразу начинают смотреть и смотрят полностью. Список наиболее популярных среди зрителей сериалов для просмотра "запоем" возглавил "Во все тяжкие", на втором месте – "Оранжевый" – хит сезона. А тройку лидеров замыкают "Ходячие мертвецы".

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