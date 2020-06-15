Американская киноакадемия изменила правила Оскара: сколько кинолент смогут претендовать на "Лучший фильм"

Новый регламент позволит комитету уделить больше внимания работам азиатских и темнокожих режиссеров

Американская киноакадемия внесла коррективы в "Оскар", который перенесли на четыре месяца вперед, чтобы избежать отмены церемонии. Новые правила Оскара установили количество номинантов на лучший фильм. С 2021 года в номинации "Лучший фильм" могут быть представлены лишь 10 кинолент. Об этом сообщается на официальном сайте Американской киноакадемии.

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Фиксированное количество номинантов в категории "Лучший фильм" позволит комитету "Оскара" уделить должное внимание работам азиатских и темнокожих кинематографистов. До этого момента количество фильмов-номинантов колебалось из года в год.

Также новые правила включают и процесс рассмотрение кинолент. Для членов киноакадемии фильмы будут доступны протяжении всего года, чтобы обеспечить возможность просмотра всех подходящих фильмов.

"Оскар" Фото: Getty Images

Напомним, что церемония "Оскар"-2021 состоится не зимой, а в июне 2021 года. За всю историю "Оскар" никогда не отменялся, а дата церемонии изменялась лишь один раз, в 1981 году, когда было совершено покушение на 40-го президента США Рональда Рейгана. Перенесение даты церемонии позволит кинолентам, выход которых был перенесен из-за коронавируса, претендовать на премию.

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