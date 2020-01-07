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Анна Панова празднует день рождения: интересные факты из жизни телеведущей

10 интересных фактов из жизни Анны Пановой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:05
Телеведущая Анна Панова
Телеведущая Анна Панова
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

В первый день Рождества, 7 января, ведущая новостей "Сегодня" на телеканале "Украина" Анна Панова празднует свой день рождения. Именинница поделилась с читателями Сегодня.Lifestyle интересными и неизвестными фактами из своей профессиональной и личной жизни, которые точно удивят поклонников телеведущей.

Анна Панова пробежала 5 км по Киеву – смотрите видео:

  1. Когда Ане было 6-7 лет, она мечтала стать учительницей, а потом стюардессой. Ведь это, по ее мнению, были люди, на которых все смотрят и внимательно слушают.
  2. В детстве посещала музыкальную школу. Была солисткой хора, в детской оперетте исполняла главную роль Мухи-Цокотухи. Играла на фортепиано, а затем и на гитаре. Сейчас оба инструмента виртуозно забыты.
  3. Была круглой отличницей, закончила школу с золотой медалью.
  4. Начала подрабатывать еще студенткой. Первые деньги получила, когда работала промоутером, а именно предлагала в магазинах попробовать какой-то новый продукт: конфеты, соки и др.
  5. Пытается придерживаться правильного питания, но периодически "грешит". Наибольший соблазн – соленые жареные семечки.
    Телеведущая Анна Панова
    Телеведущая Анна Панова
    Фото: пресс-служба телеканала "Украина"
  6. Поняла, что хочет стать телеведущей только на третьем курсе Киево-Могилянской академии, обучаясь на политолога. Полученные знания оказались потом полезными во время интервью с политиками.
  7. Не умеет плавать, терпеть не может открытых водоемов. Мечтает преодолеть себя, освоить кроль и принять участие хотя бы самом коротком заплыве OceanMan.
  8. Прыгала с парашютом – один раз, за ​​компанию с коллегами еще в Черкассах. Не факт, что решилась бы снова.
  9. Считает, что пуанты лучше, чем беговые кроссовки. Потому что бег так и не стал любимым видом спорта, а вот балету верна уже 10 лет.
  10. Терпеть не может шопинг. Поход по магазинам превращается в муку. Подбирать одежду для ведущей помогают или муж, или мама.

Напомним, ранее Анна Панова рассказала о том, как важно верить в себя на пути к успеху.

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