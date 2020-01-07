Анна Панова празднует день рождения: интересные факты из жизни телеведущей

10 интересных фактов из жизни Анны Пановой

Телеведущая Анна Панова Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

В первый день Рождества, 7 января, ведущая новостей "Сегодня" на телеканале "Украина" Анна Панова празднует свой день рождения. Именинница поделилась с читателями Сегодня.Lifestyle интересными и неизвестными фактами из своей профессиональной и личной жизни, которые точно удивят поклонников телеведущей.

Анна Панова пробежала 5 км по Киеву – смотрите видео:

Когда Ане было 6-7 лет, она мечтала стать учительницей, а потом стюардессой. Ведь это, по ее мнению, были люди, на которых все смотрят и внимательно слушают. В детстве посещала музыкальную школу. Была солисткой хора, в детской оперетте исполняла главную роль Мухи-Цокотухи. Играла на фортепиано, а затем и на гитаре. Сейчас оба инструмента виртуозно забыты. Была круглой отличницей, закончила школу с золотой медалью. Начала подрабатывать еще студенткой. Первые деньги получила, когда работала промоутером, а именно предлагала в магазинах попробовать какой-то новый продукт: конфеты, соки и др. Пытается придерживаться правильного питания, но периодически "грешит". Наибольший соблазн – соленые жареные семечки.

Телеведущая Анна Панова Фото: пресс-служба телеканала "Украина" Поняла, что хочет стать телеведущей только на третьем курсе Киево-Могилянской академии, обучаясь на политолога. Полученные знания оказались потом полезными во время интервью с политиками. Не умеет плавать, терпеть не может открытых водоемов. Мечтает преодолеть себя, освоить кроль и принять участие хотя бы самом коротком заплыве OceanMan. Прыгала с парашютом – один раз, за ​​компанию с коллегами еще в Черкассах. Не факт, что решилась бы снова. Считает, что пуанты лучше, чем беговые кроссовки. Потому что бег так и не стал любимым видом спорта, а вот балету верна уже 10 лет. Терпеть не может шопинг. Поход по магазинам превращается в муку. Подбирать одежду для ведущей помогают или муж, или мама.

Напомним, ранее Анна Панова рассказала о том, как важно верить в себя на пути к успеху.

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