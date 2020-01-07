Анна Панова празднует день рождения: интересные факты из жизни телеведущей
10 интересных фактов из жизни Анны Пановой
В первый день Рождества, 7 января, ведущая новостей "Сегодня" на телеканале "Украина" Анна Панова празднует свой день рождения. Именинница поделилась с читателями Сегодня.Lifestyle интересными и неизвестными фактами из своей профессиональной и личной жизни, которые точно удивят поклонников телеведущей.
Анна Панова пробежала 5 км по Киеву – смотрите видео:
- Когда Ане было 6-7 лет, она мечтала стать учительницей, а потом стюардессой. Ведь это, по ее мнению, были люди, на которых все смотрят и внимательно слушают.
- В детстве посещала музыкальную школу. Была солисткой хора, в детской оперетте исполняла главную роль Мухи-Цокотухи. Играла на фортепиано, а затем и на гитаре. Сейчас оба инструмента виртуозно забыты.
- Была круглой отличницей, закончила школу с золотой медалью.
- Начала подрабатывать еще студенткой. Первые деньги получила, когда работала промоутером, а именно предлагала в магазинах попробовать какой-то новый продукт: конфеты, соки и др.
- Пытается придерживаться правильного питания, но периодически "грешит". Наибольший соблазн – соленые жареные семечки.
- Поняла, что хочет стать телеведущей только на третьем курсе Киево-Могилянской академии, обучаясь на политолога. Полученные знания оказались потом полезными во время интервью с политиками.
- Не умеет плавать, терпеть не может открытых водоемов. Мечтает преодолеть себя, освоить кроль и принять участие хотя бы самом коротком заплыве OceanMan.
- Прыгала с парашютом – один раз, за компанию с коллегами еще в Черкассах. Не факт, что решилась бы снова.
- Считает, что пуанты лучше, чем беговые кроссовки. Потому что бег так и не стал любимым видом спорта, а вот балету верна уже 10 лет.
- Терпеть не может шопинг. Поход по магазинам превращается в муку. Подбирать одежду для ведущей помогают или муж, или мама.
Напомним, ранее Анна Панова рассказала о том, как важно верить в себя на пути к успеху.
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