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Анна Тринчер презентовала гимн всех подростков, переживающих неразделенную любовь

Сегодня, 18:16

Это новый хит

Исполнительница хита "Короче, понятно", блогер и актриса Анна Тринчер, которая недавно взбудоражила социальные сети необычным новым образом, наконец раскрыла карты. Оказывается, перевоплотиться в новый образ и примерить на себя волосы цвета спелой ягоды, артистка задумала для того, чтобы презентовать свой новый трек "Малиновые волосы", который, по словам Ани, должен стать гимном всех подростков. Об этом Сегодня.Lifestyle сообщает пресс-служба.

Анна Тринчер презентовала новый хит
Анна Тринчер презентовала новый хит
Фото: пресс-служба

""Малиновые волосы" – это песня, которая откликнется в сердце каждого человека, который хоть раз в жизни переживал неразделенную любовь и знает, как иногда это бывает тяжело, особенно когда эта любовь – первая, – рассказала Анна Тринчер. – Мы часто не понимаем, почему так произошло, почему тот или иной парень отвергает нас и не принимает наши чувства и в этот момент мы способны натворить очень много глупостей. Подростки, у которых совсем мало опыта, намного эмоциональнее переживают это состояние отвержения. В этот момент очень важно не отчаиваться и попросить помощи у друзей или родителей, которые всегда поддержат. И этой песней я хочу сказать всем: "Остановись, не делай глупостей, все еще будет хорошо, и ты обязательно встретишь свою любовь!", – рассказала Анна Тринчер.

Анна Тринчер выпустила новый хит "Малиновые волосы"
Анна Тринчер выпустила новый хит "Малиновые волосы"
Фото: пресс-служба

По словам Анны Тринчер, она очень хотела, чтобы трек "Малиновые волосы" не был грустным, даже несмотря на то, что в нем затрагиваются такая важная и непростая тема. Ведь прежде всего в этом треке говорится о том, что не стоит опускать руки, а нужно собраться, найти то, что тебя вдохновляет, и продолжать работать, чтобы как можно скорее пережить сложную ситуацию.

"Мы специально сделали эту песню веселой, зажигательной, такой, под которую хочется прыгать, танцевать и дурачиться, чтобы показать, что чтобы ни происходило, жизнь прекрасна и замечательна, а все сложности можно пережить и лучше это делать, танцуя с улыбкой на губах! Поэтому если у вас плохое настроение, включите погромче "Малиновые волосы", как это делаю я, и через 3 минуты у вас все будет лучше! Я уверена, что песня "Малиновые волосы" станет настоящим гимном и поддержкой всем подросткам", – заключила Тринчер

Анна Тринчер
Анна Тринчер
Фото: пресс-служба

Новый хит для Тринчер написали продакшн Midnight Daddyies. Вместе со своим продюсером Денисом Буданцевым, который выступил также саундпродюсером трека, артистка принимала активное участие в работе над аранжировкой сингла.

"Мы очень долго искали музыкальную форму, делали около 7-10 пробных вариантов, переделывали песню, искали идеальную формулу, переписывали, перепевали. Это был очень долгий и кропотливый процесс, потому что для меня эта премьера как никогда важна", – описывает процесс создания Анна.

В день премьеры трека "Малиновые волоосы" Анна Тринчер запустила танцевальный челлендж на одной из самых быстроразвивающихся социальных платформ – Tik Tok, который уже поддержали NK и Потап.

Слушайте новый хит Анны Тринчер "Малиновые волосы":

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