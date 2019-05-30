Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Антитела" презентовали совместный клип с известной британской группой Clean Bandit

Музыканты показали успешную коллаборацию

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:24

Популярная украинская группа "Антитела", которая дала свой первый стадионный концерт, презентовала видеоработу "Symphony". Клип и песня созданы в сотрудничестве с обладателем "Грэмми", группой Clean Bandit.

К "Антителам" обратились представители британской группы и предложили присоединиться к международному проекту, в рамках которого необходимо было создать собственную, украинскую версию известной песни. Музыканты согласились и две группы объединились для музыкального эксперимента в Украине.

Тарас Тополя
Тарас Тополя
Фото: пресс-служба

Следует отметить, что первыми видеоработу и песню "Symphony" (TBRG Open x Clean Bandit – Official Cover) уже услышали вживую поклонники группы 25 мая во время масштабного концерта на "Арене Львов", который начал стадионный тур "Hello" по городам Украины. 

Своей аранжировкой группа привнесла краски национального колорита в песню Clean Bandit, добавив украинские музыкальные инструменты и украинскую лирику. Эксперименты в совместной работе групп не ограничились музыкальной частью, но и проявились в видеоработе. По замыслу режиссера Юджина "Антитела" сняли работу о том, как проходят съемки клипов.

"У нас была не простая задача, снять клип на песню "Symphony", оригинал которой – это мировой хит и на YouTube имеет 800 миллионов просмотров. Было около пяти идей из которых мы остановились на самых смелых. Такой стиль съемки не свойственный нашему шоу-бизнесу, у нас принято, чтобы все было в рамках "формата", клипы в том числе. Но, я всегда хотел показать зрителям, как выглядит процесс съемки глазами режиссера, и какой огромный труд целой команды людей стоит за созданием финального ролика. Уверен, у многих изменится восприятие после просмотра клипа", – поделился режиссер работы Юджин.

Съемки проходили в Киеве, а постпродакшн осуществляла команда из HEADSHOT studio. "Для нас это интересный опыт сотрудничества с артистом мирового уровня. Были свои сложные моменты, поскольку нас разделяет достаточно большое расстояние и периодами было трудно оперативно коммуницировать. Стоить акцентировать, что мы всегда сами принимали творческие решения относительно наших работ, а в этот раз все необходимо было согласовывать с творческими партнерами. Но в финале все получилось хорошо. Я уверен, что наша версия песни понравится миллионам слушателей," – прокомментировал лидер группы Тарас Тополя.

Читайте также
Группа "Антитела" представила обложку нового альбома Hello

Отметим, что Clean Bandit, трио, в состав, которого входят Грейс Чатто и братья Люк и Джек Паттерсоны, тоже рассказали, насколько им было приятно сотрудничать с украинской группой. Говоря о результате совместной работы, Грейс Чатто сказала: "Мы рады сотрудничать с группой "Антитела" и узнавать больше о людях и местах, которые вдохновляют их на новые музыкальные эксперименты. Для нас это интересный опыт, поэтому мы с нетерпением ждали результат нашей совместной сотрудничества ".

Напомним, недавно группа "Антитела" представила свой шестой студийный альбом Hello, в поддержку которого состоится стадионный тур по Украине, а также клип на титульную песню лонг-плея.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Участник группы "Антитела" стал отцом в третий раз Группа "Антитела" объявила звездного гостя тура Hello
клип Антитела Тарас Тополя
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Алиса Шмидт: как выглядит самая обворожительная спортсменка мира?
Алиса Шмидт: как выглядит самая обворожительная спортсменка мира?
Орбакайте – 48. Показываем, как менялась знаменитая певица
Орбакайте – 48. Показываем, как менялась знаменитая певица
6 привычек, которые приводят к преждевременному старению
6 привычек, которые приводят к преждевременному старению
Рецепт засолювання огірків на зиму хрустких
Рецепт засолювання огірків на зиму хрустких

Популярные статьи

Сегодня, 14:29Психология

Как побороть страх: техники и практические советы от психологов

Сегодня, 10:29Fun

Невесту высмеяли из-за экстремального мини на свадьбе: фото

Сегодня, 10:27Шоу-бизнес

Такие счастливые: Настя Каменских и Потап показали новые фото с медового месяца

Сегодня, 09:22Fun

30 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Сегодня, 05:04Психология

Гороскоп на сегодня: Близнецы могут осуществить карьерные мечты, а Ракам — лучше не отступать от убеждений

Вчера, 16:35Fun

29 мая: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Вчера, 12:40Шоу-бизнес

"Холостяк 9": история любви Никиты Добрынина и Дарьи Квитковой

Вчера, 10:48Fun

Разбивший яйцо на голове у политика парень внезапно разбогател

Вчера, 09:14Travel

Как получить биометрический паспорт: цена, документы и все нюансы

Вчера, 08:29Техно

Xiaomi выпустила "смартфон-убийцу" Redmi K20 Pro

28 маяWellness

Правильное питание для похудения: каким оно должно быть

28 маяWellness

Пищевое отравление – симптомы и первая помощь

28 маяШоу-бизнес

Слава Каминская назвала причину развода с мужем

28 маяFun

"Капсулу времени" извлекли со дна океана: ей 20 тысяч лет

28 маяАфиша

"Чернобыль" 2019: где и когда смотреть 4-ю серию

28 маяПсихология

Гороскоп на сегодня: Ракам нужно смириться с ситуацией, а Львам – не делиться идеями

Новости партнеров

​Почему время бежит быстрее, когда вы становитесь старше?
​Почему время бежит быстрее, когда вы становитесь старше?
Рыбу лучше жарить или варить: однозначные выводы ученых
Рыбу лучше жарить или варить: однозначные выводы ученых
60-летняя Мадонна кардинально сменила имидж
60-летняя Мадонна кардинально сменила имидж
7 оттенков волос, которые молодят
7 оттенков волос, которые молодят
Песок в почках: причины
Песок в почках: причины
Буженина из свинины, пошаговый рецепт с фото
Буженина из свинины, пошаговый рецепт с фото
Секрет диеты
Секрет диеты "5+" от Клаудии Шиффер
Назван лучший фильм 2018 года
Назван лучший фильм 2018 года
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь