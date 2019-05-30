"Антитела" презентовали совместный клип с известной британской группой Clean Bandit

Музыканты показали успешную коллаборацию

Популярная украинская группа "Антитела", которая дала свой первый стадионный концерт, презентовала видеоработу "Symphony". Клип и песня созданы в сотрудничестве с обладателем "Грэмми", группой Clean Bandit.

К "Антителам" обратились представители британской группы и предложили присоединиться к международному проекту, в рамках которого необходимо было создать собственную, украинскую версию известной песни. Музыканты согласились и две группы объединились для музыкального эксперимента в Украине.

Тарас Тополя Фото: пресс-служба

Следует отметить, что первыми видеоработу и песню "Symphony" (TBRG Open x Clean Bandit – Official Cover) уже услышали вживую поклонники группы 25 мая во время масштабного концерта на "Арене Львов", который начал стадионный тур "Hello" по городам Украины.

Своей аранжировкой группа привнесла краски национального колорита в песню Clean Bandit, добавив украинские музыкальные инструменты и украинскую лирику. Эксперименты в совместной работе групп не ограничились музыкальной частью, но и проявились в видеоработе. По замыслу режиссера Юджина "Антитела" сняли работу о том, как проходят съемки клипов.

"У нас была не простая задача, снять клип на песню "Symphony", оригинал которой – это мировой хит и на YouTube имеет 800 миллионов просмотров. Было около пяти идей из которых мы остановились на самых смелых. Такой стиль съемки не свойственный нашему шоу-бизнесу, у нас принято, чтобы все было в рамках "формата", клипы в том числе. Но, я всегда хотел показать зрителям, как выглядит процесс съемки глазами режиссера, и какой огромный труд целой команды людей стоит за созданием финального ролика. Уверен, у многих изменится восприятие после просмотра клипа", – поделился режиссер работы Юджин.

Съемки проходили в Киеве, а постпродакшн осуществляла команда из HEADSHOT studio. "Для нас это интересный опыт сотрудничества с артистом мирового уровня. Были свои сложные моменты, поскольку нас разделяет достаточно большое расстояние и периодами было трудно оперативно коммуницировать. Стоить акцентировать, что мы всегда сами принимали творческие решения относительно наших работ, а в этот раз все необходимо было согласовывать с творческими партнерами. Но в финале все получилось хорошо. Я уверен, что наша версия песни понравится миллионам слушателей," – прокомментировал лидер группы Тарас Тополя.

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Отметим, что Clean Bandit, трио, в состав, которого входят Грейс Чатто и братья Люк и Джек Паттерсоны, тоже рассказали, насколько им было приятно сотрудничать с украинской группой. Говоря о результате совместной работы, Грейс Чатто сказала: "Мы рады сотрудничать с группой "Антитела" и узнавать больше о людях и местах, которые вдохновляют их на новые музыкальные эксперименты. Для нас это интересный опыт, поэтому мы с нетерпением ждали результат нашей совместной сотрудничества ".

Напомним, недавно группа "Антитела" представила свой шестой студийный альбом Hello, в поддержку которого состоится стадионный тур по Украине, а также клип на титульную песню лонг-плея.

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