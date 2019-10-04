Архивное видео со съемок "Гарри Поттера" умилило поклонников поттерианы

Ролик опубликовал Том Фелтон, исполнитель роли Драко

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Британский актер Том Фелтон, известный по роли Драко Малфоя в серии фильмов о Гарри Поттере, на днях опубликовал архивное видео со съемок первой части "Философский камень". Ролик появился на своей странице в Instagram.

К слову, в Англии запустили поезд по местам съемок "Гарри Поттера":

На кадрах видно, как он играет с актрисой Эммой Уотсон, которая играла Гермиону Грейнджер в детскую игру, суть которой заключается в том, чтобы успеть ударить противника по рукам до того, как он уберет ладони. На видео также есть исполнитель главной роли Дэниэл Рэдклифф, который следит за ходом игры.

INSTAGRAM

В комментариях многие пользователи написали, что их сильно тронул пост Фелтона: "Ребята, вы были такими милашками", "Определенно, время для реванша, я думаю", "Это так мило", "Это точно заставило меня улыбнуться", "Мне так это нравится".

Напомним, Тома Фелтона и Эмму Уотсон поклонники подозревают в романе. Актеры периодически публикуют совместные фотографии.

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