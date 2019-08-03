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Ариана Гранде сходит с ума в новом клипе "Boyfriend"

Свежее видео набрало 17 миллионов просмотров за два дня

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:37
Ариана Гранде представила клип "Boyfriend"
Ариана Гранде представила клип "Boyfriend"
Фото: YouTube

Американская певица Ариана Гранде, которая украсила обложку известного глянца Vogue, презентовала свой новый клип на песню "Boyfriend". Видео, опубликованное 1 августа в Youtube, за двое суток установило рекорд, набрав более 17 млн просмотров.

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Свежую видеоработу и хит "Boyfriend" Ариана создала вместе с поп-дуэтом Social House, с которым ранее записала "7 Rings" и "thank u, next". 

В новом клипе Ариана Гранде играет роль ревнивой девушки, умело устраняющей соперниц на шумной вечеринке. Певица также флиртует с другими парнями, чтобы привлечь внимание своего бойфренда.

Ранее alyona alyona выпустила новый клип, который сразу стал хитом.

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