Ариана Гранде сходит с ума в новом клипе "Boyfriend"
Свежее видео набрало 17 миллионов просмотров за два дня
Американская певица Ариана Гранде, которая украсила обложку известного глянца Vogue, презентовала свой новый клип на песню "Boyfriend". Видео, опубликованное 1 августа в Youtube, за двое суток установило рекорд, набрав более 17 млн просмотров.
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Свежую видеоработу и хит "Boyfriend" Ариана создала вместе с поп-дуэтом Social House, с которым ранее записала "7 Rings" и "thank u, next".
В новом клипе Ариана Гранде играет роль ревнивой девушки, умело устраняющей соперниц на шумной вечеринке. Певица также флиртует с другими парнями, чтобы привлечь внимание своего бойфренда.
Ранее alyona alyona выпустила новый клип, который сразу стал хитом.
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