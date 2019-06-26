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Ариане Гранде – 26! Лучшие песни эпатажной артистки

В этом году певица номинировалась на "Грэмми"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:07
Ариана Гранде
Ариана Гранде
Фото: Getty Images

Известная американская певица Ариана Гранде, на которую подали в суд, 26 июня празднует день рождения. Девушке исполнилось 26 лет.

Смотрите видео о престижной премии "Грэмми", которую бойкотировала Ариана Гранде:

Отметим, что Ариана Гранде в 8 лет дебютировала на телевидении, исполняя гимн США. В 14 она загорелась идеей записать собственный альбом, а в 16 уже получила роль Кэт Вэлентайн на Nickelodeon.

В 2011 году вышел сборник Victorious: Music from the Hit TV Show, где несколько песен были с ее участием. Сейчас же певица добилась мирового признания. Предлагаем вспомнить самые яркие и популярные песни Арианы Гранде.

No Tears Left to Cry

Side to Side feat. Nicki Minaj

Love Me Harder with The Weeknd

Into You

Focus

Напомним, Ариана Гранде выступила на трехдневном фестивале Coachella.  За одно лишь свое выступление на Коачелле Ариана получила 8 миллионов долларов. А вот музыкальную премию "Грэмми" певица бойкотировала. У Гранде возникли разногласия с продюсерами премии из-за песен, которые она будет исполнять. 

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Источник: Сегодня
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