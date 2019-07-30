Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Арнольду Шварценеггеру – 72! Лучшие роли нестареющей легенды боевиков

Многие запомнили его по роли Терминатора

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:03
Арнольд Шварценеггер
Арнольд Шварценеггер
Фото: Getty Images

Легендарный актер Арнольд Шварценеггер, который показал, что сейчас в отличной форме, 30 июля отмечает свой день рождения. Звезде боевиков исполняется 72 года. Конечно, многие его помнят по роли Терминатора, однако актер сыграл множество других ярких ролей.

Смотрите видео о том, как у Арнольда Шварценеггера появилась новая любовь:

"Сегодня" сделали подборку фильмов с Арнольдом Шварценеггером.

"Конан-варвар", 1982

Это, пожалуй, один из величайших фильмов всех времен и роль Шварценеггера также. Действие происходит в Хайборийскую эру — вымышленный период времени, якобы существовавший за много тысяч лет до современной цивилизации. Роль Конана принесла Арнольду нереальную славу.

"Терминатор", 1984

Из Конана-варвара Шварценеггер превратился в робота-убийцу Терминатора. В центре сюжета — противостояние живого солдата и робота-терминатора, прибывших в 1984 год из постапокалиптического 2029 года. Цель терминатора: убить Сару Коннор — девушку, чей ещё нерождённый сын выиграет войну человечества с машинами. Влюблённый в Сару солдат Кайл Риз пытается помешать терминатору. В фильме поднимаются проблемы путешествий во времени, судьбы, создания искусственного интеллекта, поведения людей в экстремальных ситуациях.

"Вспомнить все", 1990

фантастический боевик 1990 года режиссера Пола Верховена, снятый по мотивам рассказа Филипа Дика "Мы вам всё припомним". Фильм номинировался на премии "Оскар" за лучший звук и лучший монтаж звуковых эффектов, но взял специальный "Оскар" за визуальные эффекты. Шварценеггер сыграл в картине главную роль.

Читайте также:
Арнольду Шварценеггеру – 72: интересные факты из биографии и правила жизни "железного Арни"

"Хищник", 1987

После успеха "Конана" и "Терминатор" Арнольд Шварценеггер сам нашел сценарий и режиссера для своего следующего проекта. Сюжет повествует о схватке профессиональных американских военных с инопланетным существом в джунглях Центральной Америки; в ходе этой схватки люди несут потери и вынуждены отказаться от технологических изысков цивилизации, прибегнув к опыту первобытных охотников ради собственного выживания.

"Коммандо", 1985

Главный герой полковник в отставке Джон Мэтрикс проживает уединённом доме в горах с дочерью-подростком Дженни. К нему прилетает его бывший командир — генерал Франклин Кёрби. Мэтрикс узнаёт от него, что его бывших подчинённых убивают одного за другим. Генерал предполагает, что скоро убийцы доберутся до Мэтрикса, и оставляет двух солдат охранять его дом.

Напомним, Арнольд Шварценеггер зачитал рэп. Звезда "Терминатора" записал совместный трек с австрийским музыкантом Андреасом Габалье.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Дочь Арнольда Шварценеггера вышла замуж: невероятные фото Еще не старики: Сталлоне, Шварценеггер и Лундгрен раскрыли секрет своей молодости "Аааа, круть!": Подкопаева встретилась в США с "красавчиком" Шварценеггером
актер Терминатор Арнольд Шварценеггер сюжет
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

9 «мужских» привычек женщин, которые втайне нравятся мужчинам
9 «мужских» привычек женщин, которые втайне нравятся мужчинам
«Форсаж: Хоббс и Шоу»: команду фильма пополнит Киан Ривз
«Форсаж: Хоббс и Шоу»: команду фильма пополнит Киан Ривз
Погода и здоровье: как уберечься от резких перепадов
Погода и здоровье: как уберечься от резких перепадов
Мини кухня: идеи практичного дизайна
Мини кухня: идеи практичного дизайна

Популярные статьи

Сегодня, 11:32Fun

30 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

Вчера, 19:45Events

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Вчера, 18:43Психология

5 вещей, которые мужчины ценят в отношениях

Вчера, 14:51Fun

29 июля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 14:39Fun

Подросток 10 лет не стриг волосы и напугал парикмахера: курьезные фото

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на 29 июля: все знаки зодиака

28 июляШоу-бизнес

Вокалистка KAZKA показала пышную фигуру в купальнике

28 июляШоу-бизнес

Влад Яма рассказал о трагедии в семье

28 июляEvents

Гороскоп на август 2019 для знака Скорпион: на вас нахлынет ностальгия

28 июляТехно

Samsung Galaxy Note 10 впечатляет размерами: появились первые фото

28 июляFun

28 июля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

28 июляТехно

Космический корабль столкнулся с гигантским астероидом: видео

28 июляEvents

День крещения Киевской Руси – Украины: дата, история и значение

28 июляEvents

Именины Владимира 28 июля: поздравления с днем ангела

28 июляПсихология

Гороскоп на неделю 28 июля-3 августа для всех знаков зодиака

27 июляТехно

Почему космос холодный, а Солнце горячее: ответ ученых

Новости партнеров

Оксана Мороз — о виртуальных кладбищах и вымирании Facebook
Оксана Мороз — о виртуальных кладбищах и вымирании Facebook
9 самых полезных комнатных растений для кухни
9 самых полезных комнатных растений для кухни
4 способа, чтобы навсегда забыть о шумных соседях
4 способа, чтобы навсегда забыть о шумных соседях
Бывшая няня рассказала о «неконтролируемых» детях Анджелины Джоли
Бывшая няня рассказала о «неконтролируемых» детях Анджелины Джоли
Наследие СССР, или Привычки россиян, которые всех раздражают
Наследие СССР, или Привычки россиян, которые всех раздражают
Почему снятся кошмары?
Почему снятся кошмары?
Отчего болят коленки
Отчего болят коленки
Как оформить душевую зону в ванной: 9 интересных вариантов
Как оформить душевую зону в ванной: 9 интересных вариантов