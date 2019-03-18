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Режиссер фильма "Давай, танцуй!": "Если я горю идеей, я собираю такую команду, которая только разожжет этот огонь"

Режиссер первого украинского танцевального экшена поделился секретами создания качественного кино

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:17
"Давай, танцуй!" Фото: пресс-служба
"Давай, танцуй!"
Фото: пресс-служба

19 марта пройдет премьера нового украинского фильма "Давай, танцуй!". Стоит отметить, что это первый украинский танцевальный молодежный экшен, съемки которого начались в 2015 году, работа над музыкой еще раньше, а премьера во всех кинотеатрах страны состоится уже 21 марта 2019 года. Режиссер первого украинского танцевального экшена Александр Березань поделился секретами создания качественного украинского кино.

Александр Березань Фото: пресс-служба
Александр Березань Фото: пресс-служба

- Александр, как пришла идея снять именно экшн?

- Я люблю экшн, это мой жанр. Плюс, это элемент творчества – каждый человек по своему видит. Плюс, касательно драматургии, я пытался загнать нашего героя в такую драматическую ситуацию, из которой ему сложно будет выбираться. И это очень способствовало созданию экшн-сцен.

- Все задуманное удалось реализовать на площадке? Не было сцен, написанных на бумаге, которые не получилось осуществить команде?

- Я стараюсь не работать с огнетушителями! Если я горю идеей, я собираю такую команду, которая только разожжет этот огонь, и реализует все придуманное в наилучшем образе. Я работаю с постановщиком трюков Дмитрием Рудый уже не первый проект. Дима – яркая противоположность этому человеку-огнетушителю. Я предлагаю идею, а он ее еще до-придумывает. И получается очень здорово.

"Давай, танцуй!" Фото: пресс-служба
"Давай, танцуй!" Фото: пресс-служба

- Были ли еще игроки Вашей команды, которые делали экстра-усилия для достижения результата?

- Каждый вносил свою лепту. Но очень сложная и опасная работа досталась в том числе оператору Никите Кузьменко. Было несколько сцен, когда я действительно за него переживал. Например, сцену с пробежкой главного героя на движущейся фуре оператор тоже снимал на этой же движущейся фуре. Еще была одна сцена, которую оператор снимал с крыши атриум высотой около 20 метров, с которой можно было легко упасть.

- С чем сталкивались впервые?

- Да практически со всем! Например, декорация клуба, в котором снимались танцевальные сцены! Такого еще не делали в Украине! Огромный клуб, построенный в стилистике апокалипсиса. Он единственный и неповторимый в своем роде. Я понимал, что мы будем снимать круговые панорамы на 360 градусов , поэтому в клубе всегда снимали сразу все стороны. Массовка постоянно находилась на площадке в полном составе – минимум 200 человек! Это было непросто!

- Были сложности в съемке танцев?

- Были свои открытия! Мы даже построили специальное приспособление для подобных съемок! Назвали его таблетка. Танцовщик заходил на нее и на огромной скорости камера двигалась вокруг этой таблетки, за счет чего мы с оператором Никитой Кузьменко получили шикарные кадры танцев! Это была наша личная разработка с оператором.

"Давай, танцуй!" Фото: пресс-служба
"Давай, танцуй!" Фото: пресс-служба

- Как удалось объединить два жанра: танцевальный фильм и экшн?

- Гармонично. Мы некоторые сцены драк даже решили с помощью танца. Это получилось реализовать благодаря тому, что постановщик трюков Дима Рудый за плечами имел танцевальное прошлое. Он чувствовал, как это сделать, и у нас получилось.

- В одном из эпизодов снимался даже крокодил! Где Вы его нашли, и как проходил его съемочный день?

- Это был непростой эпизод. Мы нашли крокодила в одном из частных мини-зоопарков Киева. Но в день съемки его никак не могли словить и привезти на площадку. Слава Богу, привезли. Это была самая быстрая съемка с животными в моей жизни. Мы сняли крокодила за час с момента приезда на площадку. С учетом транспортировки.

"Давай,танцуй!" Фото: пресс-служба
"Давай,танцуй!" Фото: пресс-служба

- В чем заключалась сложность?

- Крокодил от переезда и стресса отказался двигаться в кадре. А в самой сцене мне нужно было, чтоб он двигался и открывал пасть. Мы его подкармливали и он все отыграл. Но крокодила нельзя было пускать в воду – потому что он там обретает большие силы и потом сложно словить. А в конце съемки он таки прыгнул в воду. Это было экстремально и смешно одновременно. Сложно по-своему все. Качественное кино в принципе снимать сложно. Но, поверьте, результат стоит того.

Напомним, в украинских кинотеатрах с 21 марта можно будет посмотреть пять новых премьер: украинский танцевальный фильм, комедию, драматический триллер, голливудский блокбастер и немецкий семейный фильм. 

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премьера фильм Давай танцуй
Источник: Сегодня
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