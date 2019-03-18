Режиссер фильма "Давай, танцуй!": "Если я горю идеей, я собираю такую команду, которая только разожжет этот огонь"
Режиссер первого украинского танцевального экшена поделился секретами создания качественного кино
19 марта пройдет премьера нового украинского фильма "Давай, танцуй!". Стоит отметить, что это первый украинский танцевальный молодежный экшен, съемки которого начались в 2015 году, работа над музыкой еще раньше, а премьера во всех кинотеатрах страны состоится уже 21 марта 2019 года. Режиссер первого украинского танцевального экшена Александр Березань поделился секретами создания качественного украинского кино.
- Александр, как пришла идея снять именно экшн?
- Я люблю экшн, это мой жанр. Плюс, это элемент творчества – каждый человек по своему видит. Плюс, касательно драматургии, я пытался загнать нашего героя в такую драматическую ситуацию, из которой ему сложно будет выбираться. И это очень способствовало созданию экшн-сцен.
- Все задуманное удалось реализовать на площадке? Не было сцен, написанных на бумаге, которые не получилось осуществить команде?
- Я стараюсь не работать с огнетушителями! Если я горю идеей, я собираю такую команду, которая только разожжет этот огонь, и реализует все придуманное в наилучшем образе. Я работаю с постановщиком трюков Дмитрием Рудый уже не первый проект. Дима – яркая противоположность этому человеку-огнетушителю. Я предлагаю идею, а он ее еще до-придумывает. И получается очень здорово.
- Были ли еще игроки Вашей команды, которые делали экстра-усилия для достижения результата?
- Каждый вносил свою лепту. Но очень сложная и опасная работа досталась в том числе оператору Никите Кузьменко. Было несколько сцен, когда я действительно за него переживал. Например, сцену с пробежкой главного героя на движущейся фуре оператор тоже снимал на этой же движущейся фуре. Еще была одна сцена, которую оператор снимал с крыши атриум высотой около 20 метров, с которой можно было легко упасть.
- С чем сталкивались впервые?
- Да практически со всем! Например, декорация клуба, в котором снимались танцевальные сцены! Такого еще не делали в Украине! Огромный клуб, построенный в стилистике апокалипсиса. Он единственный и неповторимый в своем роде. Я понимал, что мы будем снимать круговые панорамы на 360 градусов , поэтому в клубе всегда снимали сразу все стороны. Массовка постоянно находилась на площадке в полном составе – минимум 200 человек! Это было непросто!
- Были сложности в съемке танцев?
- Были свои открытия! Мы даже построили специальное приспособление для подобных съемок! Назвали его таблетка. Танцовщик заходил на нее и на огромной скорости камера двигалась вокруг этой таблетки, за счет чего мы с оператором Никитой Кузьменко получили шикарные кадры танцев! Это была наша личная разработка с оператором.
- Как удалось объединить два жанра: танцевальный фильм и экшн?
- Гармонично. Мы некоторые сцены драк даже решили с помощью танца. Это получилось реализовать благодаря тому, что постановщик трюков Дима Рудый за плечами имел танцевальное прошлое. Он чувствовал, как это сделать, и у нас получилось.
- В одном из эпизодов снимался даже крокодил! Где Вы его нашли, и как проходил его съемочный день?
- Это был непростой эпизод. Мы нашли крокодила в одном из частных мини-зоопарков Киева. Но в день съемки его никак не могли словить и привезти на площадку. Слава Богу, привезли. Это была самая быстрая съемка с животными в моей жизни. Мы сняли крокодила за час с момента приезда на площадку. С учетом транспортировки.
- В чем заключалась сложность?
- Крокодил от переезда и стресса отказался двигаться в кадре. А в самой сцене мне нужно было, чтоб он двигался и открывал пасть. Мы его подкармливали и он все отыграл. Но крокодила нельзя было пускать в воду – потому что он там обретает большие силы и потом сложно словить. А в конце съемки он таки прыгнул в воду. Это было экстремально и смешно одновременно. Сложно по-своему все. Качественное кино в принципе снимать сложно. Но, поверьте, результат стоит того.
Напомним, в украинских кинотеатрах с 21 марта можно будет посмотреть пять новых премьер: украинский танцевальный фильм, комедию, драматический триллер, голливудский блокбастер и немецкий семейный фильм.
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