Atlas Weekend 2019: как выступили Ротару, Зибров и Потап

В первый день Atlas Weekend 2019 на главной сцене фестиваля выступили самые яркие украинские музыканты

В Киеве начался Atlas Weekend 2019 Фото: facebook.com/atlasweekend

9 июля стартовал Atlas Weekend 2019. Первый день фестиваля традиционно называется "Днем украинской музыки", поэтому вход на территорию ВДНХ для всех желающих был бесплатным. Меломаны могли услышать выступления целого ряда популярных исполнителей: ONUKA, DZIDZIO, Настя Каменских, MOZGI, Yuko, Khayat. Хедлайнером вечера стала легенда украинской эстрады – София Ротару.

Смотрите видео о том, как музыкальный фестиваль Украины Atlas Weekend, уже готов встречать звездных гостей:

В 14:30 возле главной сцены фестиваля началась пресс-конференция, посвященная открытию Atlas Weekend 2019.

"Atlas Weekend посещает много туристов. Это тоже большой плюс для нашего города и страны. В 2018 году в первый день пришло более 154 тысяч гостей. А за все дни – более полумиллиона человек", – отметил мэр Киева Виталий Кличко.

В свою очередь Алексей Потапенко (Потап) отметил, что 9 июля гостям фестиваля организаторы подготовили "очень классный лайн-ап" как для бесплатного дня. "На Atlas Weekend много сцен, интересные артисты, везде порядок, никаких драк. Вокруг только любовь и доброта – сплошной кайф", – отметил он, добавив, что на фестивале выступит и его супруга Настя Каменских.



Гостей в этом году ожидает девять сцен, более 30 зон (бассейн, кемпинг, пресс-зона, детская зона, фудкорт, медпункт и др.) и 11 баров. Смотрите наш небольшой фоторепортаж с первого дня Atlas Weekend.

Начался 5-й фестиваль Atlas Weekend 2019 Фото: Владимир Грисюк Начался 5-й фестиваль Atlas Weekend 2019 Фото: Владимир Грисюк Начался 5-й фестиваль Atlas Weekend 2019 Фото: Владимир Грисюк Начался 5-й фестиваль Atlas Weekend 2019 Фото: Владимир Грисюк Начался 5-й фестиваль Atlas Weekend 2019 Фото: Владимир Грисюк Начался 5-й фестиваль Atlas Weekend 2019 Фото: Владимир Грисюк Начался 5-й фестиваль Atlas Weekend 2019 Фото: Владимир Грисюк Начался 5-й фестиваль Atlas Weekend 2019 Фото: Владимир Грисюк Начался 5-й фестиваль Atlas Weekend 2019 Фото: Владимир Грисюк Начался 5-й фестиваль Atlas Weekend 2019 Фото: Владимир Грисюк Начался 5-й фестиваль Atlas Weekend 2019 Фото: Владимир Грисюк Начался 5-й фестиваль Atlas Weekend 2019 Фото: Владимир Грисюк Начался 5-й фестиваль Atlas Weekend 2019 Фото: Владимир Грисюк 1/13

Во время концерта, который начался в 15:00, "зажечь" публику удалось народному артисту Украины Павлу Зиброву.

На Atlas Weekend 2019 выступил Зибров Фото: facebook.com/atlasweekend

Одним из самых ярких и запоминающихся стало выступление Софии Ротару.

София Ротару на Atlas Weekend 2019 Фото: facebook.com/atlasweekend

"Это было невероятно", "Богиня", "Дай вам бог в 72 года играть на таком фестивале", "Спасибо за это выступление! Этого стоило ждать! София красива, свежа и зажигательна! Оторваться под любимые с детства хиты и услышать премьеру песни – дорогого стоит", – рассказывают гости Atlas Weekend.

Закрывала главную сцену 9 июля группа MOZGI.

MOZGI закрывали главную сцену 9 июля Фото: facebook.com/atlasweekend

AtlasWeekend – один из крупнейших музыкальных фестивалей Восточной Европы. С 2015-го ежегодно проходит в Киеве в первой половине июля.

Напомним, Нетта Барзилай, победительница прошлогоднего "Евровидения" приедет на фестиваль Atlas Weekend. Уже 10 июля ее можно будет услышать вживую на главной сцене Atlas Weekend.

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