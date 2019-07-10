Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Atlas Weekend 2019: как выступили Ротару, Зибров и Потап

В первый день Atlas Weekend 2019 на главной сцене фестиваля выступили самые яркие украинские музыканты

Владимир Грисюк
Сегодня, 07:30
В Киеве начался Atlas Weekend 2019
В Киеве начался Atlas Weekend 2019
Фото: facebook.com/atlasweekend

9 июля стартовал Atlas Weekend 2019. Первый день фестиваля традиционно называется "Днем украинской музыки", поэтому вход на территорию ВДНХ для всех желающих был бесплатным. Меломаны могли услышать выступления целого ряда популярных исполнителей: ONUKA, DZIDZIO, Настя Каменских, MOZGI, Yuko, Khayat. Хедлайнером вечера стала легенда украинской эстрады – София Ротару. 

Смотрите видео о том, как музыкальный фестиваль Украины Atlas Weekend, уже готов встречать звездных гостей:

В 14:30 возле главной сцены фестиваля началась пресс-конференция, посвященная открытию Atlas Weekend 2019. 

"Atlas Weekend посещает много туристов. Это тоже большой плюс для нашего города и страны. В 2018 году в первый день пришло более 154 тысяч гостей. А за все дни – более полумиллиона человек", – отметил мэр Киева Виталий Кличко. 

В свою очередь Алексей Потапенко (Потап) отметил, что 9 июля гостям фестиваля организаторы подготовили "очень классный лайн-ап" как для бесплатного дня. "На Atlas Weekend много сцен, интересные артисты, везде порядок, никаких драк. Вокруг только любовь и доброта – сплошной кайф", – отметил он, добавив, что на фестивале выступит и его супруга Настя Каменских. 
 

Гостей в этом году ожидает девять сцен, более 30 зон (бассейн, кемпинг, пресс-зона, детская зона, фудкорт, медпункт и др.) и 11 баров. Смотрите наш небольшой фоторепортаж с первого дня Atlas Weekend.

Начался 5-й фестиваль Atlas Weekend 2019
Фото: Владимир Грисюк
Начался 5-й фестиваль Atlas Weekend 2019
Фото: Владимир Грисюк
Начался 5-й фестиваль Atlas Weekend 2019
Фото: Владимир Грисюк
Начался 5-й фестиваль Atlas Weekend 2019
Фото: Владимир Грисюк
Начался 5-й фестиваль Atlas Weekend 2019
Фото: Владимир Грисюк
Начался 5-й фестиваль Atlas Weekend 2019
Фото: Владимир Грисюк
Начался 5-й фестиваль Atlas Weekend 2019
Фото: Владимир Грисюк
Начался 5-й фестиваль Atlas Weekend 2019
Фото: Владимир Грисюк
Начался 5-й фестиваль Atlas Weekend 2019
Фото: Владимир Грисюк
Начался 5-й фестиваль Atlas Weekend 2019
Фото: Владимир Грисюк
Начался 5-й фестиваль Atlas Weekend 2019
Фото: Владимир Грисюк
Начался 5-й фестиваль Atlas Weekend 2019
Фото: Владимир Грисюк
Начался 5-й фестиваль Atlas Weekend 2019
Фото: Владимир Грисюк
1/13

Во время концерта, который начался в 15:00, "зажечь" публику удалось народному артисту Украины Павлу Зиброву.

На Atlas Weekend 2019 выступил Зибров
На Atlas Weekend 2019 выступил Зибров
Фото: facebook.com/atlasweekend

Одним из самых ярких и запоминающихся стало выступление Софии Ротару.

София Ротару на Atlas Weekend 2019
София Ротару на Atlas Weekend 2019
Фото: facebook.com/atlasweekend

"Это было невероятно", "Богиня", "Дай вам бог в 72 года играть на таком фестивале", "Спасибо за это выступление! Этого стоило ждать! София красива, свежа и зажигательна! Оторваться под любимые с детства хиты и услышать премьеру песни – дорогого стоит", – рассказывают гости Atlas Weekend.

Закрывала главную сцену 9 июля группа MOZGI.

MOZGI закрывали главную сцену 9 июля
MOZGI закрывали главную сцену 9 июля
Фото: facebook.com/atlasweekend

AtlasWeekend – один из крупнейших музыкальных фестивалей Восточной Европы. С 2015-го ежегодно проходит в Киеве в первой половине июля.

Напомним, Нетта Барзилай, победительница прошлогоднего "Евровидения" приедет на фестиваль Atlas Weekend. Уже 10 июля ее можно будет услышать вживую на главной сцене Atlas Weekend.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Организаторы Atlas Weekend ответили, будет ли выступать A$AP Rocky на фестивале Atlas Weekend 2019: сегодня бесплатный день, кто будет выступать и как добраться Atlas Weekend 2019: полное расписание выступлений на фестивале Неожиданно: группа АГОНЬ выступит с Ириной Горбачевой на открытии Atlas Weekend 2019
фото видео фестиваль Atlas Weekend
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Как бег воздействует на раковую опухоль: ученые вынесли вердикт
Как бег воздействует на раковую опухоль: ученые вынесли вердикт
Аппетитные пирожки: аромат на всю кухню
Аппетитные пирожки: аромат на всю кухню
Как перестать потеть
Как перестать потеть
Бег и варикозное расширение вен: что важно знать
Бег и варикозное расширение вен: что важно знать

Популярные статьи

Вчера, 18:21Travel

Atlas Weekend 2019: сегодня бесплатный день, кто будет выступать и как добраться

Вчера, 12:00Шоу-бизнес

Святослав Вакарчук впервые за долгое время показал свою жену Лялю Фонарёву

Вчера, 10:54Fun

Невеста шокировала "неудачным мини-платьем" на свадьбе

Вчера, 09:02Шоу-бизнес

Редкий кадр: Альбина Джанабаева показала сына от Валерия Меладзе

Вчера, 08:09Wellness

Магнитная буря придет на Землю в ближайшие сутки

8 июляШоу-бизнес

Алина Гросу призналась, какой подарок получила на свадьбу от родителей

8 июляFun

8 июля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

8 июляFood

Тертый пирог с абрикосами: простой рецепт домашней выпечки

8 июляШоу-бизнес

Зианджа сменила имидж и вернулась в Instagram: фото

7 июляШоу-бизнес

Виталий Козловский признался, какой будет его свадьба

7 июляШоу-бизнес

Лолита Милявская выступила в оккупированном Донецке: реакция сети

7 июляШоу-бизнес

"Ничего с этим сделать не могу": Ирина Билык о любви к Диме Коляденко

7 июляТехно

Астрономы получили мощный сигнал из далекого космоса: что это было

7 июляFun

7 июля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

7 июляFun

Ивана Купала 2019: красивые открытки с праздником

7 июляEvents

Поздравления с Ивана Купала в прозе, картинках, стихах, смс

Новости партнеров

Мода 90-х возвращается: 12 трендов из прошлого
Мода 90-х возвращается: 12 трендов из прошлого
Как спастись от клещей
Как спастись от клещей
Наследие СССР, или Привычки россиян, которые всех раздражают
Наследие СССР, или Привычки россиян, которые всех раздражают
Зачем магний нужен велосипедистам и в каких продуктах он есть
Зачем магний нужен велосипедистам и в каких продуктах он есть
Кто они – самые красивые бегуньи мира?
Кто они – самые красивые бегуньи мира?
40 ложек сахара в день: что произойдет с организмом?
40 ложек сахара в день: что произойдет с организмом?
Названы 10 самых быстрых смартфонов в мире
Названы 10 самых быстрых смартфонов в мире
Диетические сырники в духовке без муки и сахара
Диетические сырники в духовке без муки и сахара
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь