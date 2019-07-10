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Atlas Weekend 2019: кто будет выступать 10 июля, расписание и цена билетов

Хедлайнером второго дня фестиваля станет американская хип-хоп группа The Black Eyed Peas

Владимир Грисюк
Сегодня, 10:01
10 июля на Atlas Weekend 2019 выступят Black Eyed Peas и Том Оделл
10 июля на Atlas Weekend 2019 выступят Black Eyed Peas и Том Оделл
Фото: facebook.com/atlasweekend

В среду, 10 июля, на масштабном музыкальном фестивале Atlas Weekend 2019 выступят Black Eyed Peas, Little Big, Том Оделл, Джамала, Нетта и 5’Nizza. Концерт на главной сцене начнется в Киеве (ВДНХ) с 17:00. Желающие попасть на фестиваль могут купить несколько видов билетов: на 1 день (1450 грн), на 3 дня (2900 грн) или абонемент на все дни (3500 грн). Хедлайнером второго дня станет легендарная американская хип-хоп группа The Black Eyed Peas.

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Расписание Atlas Weekend 2019 на 10 июля

  • 17:00-17:45 – украинский участник Евровидения – Melovin.
  • 18:30-18:55 – победительница Евровидения из Израиля Нетта Барзилай.
  • 20:00-21:00 – российская певица и видеоблогер Татарка.
  • 20:00-22:00 – российская группа Little Big.
  • 22:30-23:45 – американская хип-хоп группа,1 6-кратные номинанты премии "Грэмми", Black Eyed Peas. В 2016 году группа вернулась к активной концертной деятельности после пятилетнего перерыва. Вокалистка Fergie в коллектив не вернулась и решила продолжать сольную карьеру.

Main Stage & West Stage

Скриншот: atlasweekend.com

East Stage & North Stage

Скриншот: atlasweekend.com

Night Stage

Скриншот: atlasweekend.com

Как будет работать транспорт

На второй день фестиваля, 10 июля, общественный транспорт будет курсировать в обычном порядке, работу метро продлят на час только 12 июля. Станция метро на ВДНХ закрывается в 23:55 в обычные дни, в случае продления работы она открыта до 00:55.

Напомним, Нетта Барзилай, победительница прошлогоднего "Евровидения" приедет на фестиваль Atlas Weekend. Уже 10 июля ее можно будет услышать вживую на главной сцене Atlas Weekend.

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Источник: Сегодня
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