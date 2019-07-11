Atlas Weekend 2019: кто будет выступать 11 июля, расписание и цена билетов
Хедлайнерами третьего дня станут американцы The Chainsmokers
В четверг, 11 июля, на музыкальном фестивале Atlas Weekend 2019, который проходит в Киеве с 9 по 14 июля, выступят The Chainsmokers, британский дуэт Chase & Status, украинская инди-группа Kasnay и много других. Концерт на главной сцене в Киеве начнется в 17:00.
Желающие попасть на фестиваль могут купить несколько видов билетов: на 1 день (1450 грн), на 3 дня (2900 грн) или абонемент на все дни (3500 грн).
- 17:00 — 17:45 — DA CANDY
- 18:15 — 19:15 — Matoma
- 20:00 — 21:00 — Chase & Status
- 22:15 — 23:45 — The Chainsmokers
Main Stage & West Stage
East Stage & North Stage
Night Stage
На третий день фестиваля, 11 июля, общественный транспорт будет курсировать в обычном порядке, метро также будет работать в обычном режиме.
Напомним, ранее мы писали, как в первый день фестиваля выступили София Ротару, Павел Зибров и Потап
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