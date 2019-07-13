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Atlas Weekend 2019: кто выступит 14 июля, расписание и цена билетов

В завершающий день фестиваля на сцене споют Bahroma, Друга Ріка, The Hardkiss, Liam Gallagher.

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:43
Кто выступит 14 июля на Atlas Weekend 2019
Кто выступит 14 июля на Atlas Weekend 2019
Фото: facebook.com/atlasweekend

В воскресенье, 14 июля, на масштабном музыкальном фестивале Atlas Weekend 2019,  который проходит в Киеве с 9 по 14 июля, выступят Bahroma, Друга Ріка, The Hardkiss, Liam Gallagher. Также на событие приехал известный певец Michael Kiwanuka, чья песня Cold Little Heart стала саундтреком в сериале "Большая маленькая ложь".

Желающие попасть на фестиваль могут купить несколько видов билетов: на 1 день (1450 грн), на 3 дня (2900 грн) или абонемент на все дни (3500 грн).

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Расписание Atlas Weekend 2019 на 14 июля:

  • 17:00 – 17:45 – Bahroma
  • 18:15 – 19:15 – Друга Ріка
  • 20:00 – 21:00 – The Hardkiss
  • 22:15 – 23:45 – Liam Gallagher

Main Stage & West Stage

Скриншот: atlasweekend.com

East Stage & North Stage

Скриншот: atlasweekend.com

Night Stage

Скриншот: atlasweekend.com

Как будет работать транспорт

В связи с проведением музыкального фестиваля Atlas Weekend 2019, который состоится на ВДНХ с 9 по 14 июля, столичная подземка будет только два дня работать на час дольше – 9 и 12 июля.

Напомним, 13 июля должен был выступить хедлайнер события – рэпер A$АР Rocky. Однако, из-за его ареста в Швеции и последующей отмены всех концертов до конца июля, вместо него на музыкальное событие приедет его брат - A$AP Ferg.

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Источник: Сегодня
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