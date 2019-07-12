Atlas Weekend 2019: лучшее третьего дня фестиваля
Хедлайнером третьего дня фестиваля стала американская группа The Chainsmokers
Украинский музыкальный фестиваль Atlas Weekend 2019 набирает оборотов. Уже на главной сцене выступили хедлайнер первого дня София Ротару, которую уличили в использовании фонограммы, а также самые ожидаемые гости второго дня фестиваля – Black Eyed Peas. Как прошел третий день Atlas Weekend, узнайте в нашем материале.
Хедлайнером третьего дня музыкального события стала американская группа The Chainsmokers. Яркие и космические музыканты устроили невероятное световое шоу на сцене. Фаны назвали их выступление "шоу мирового уровня".
В 22:00 публику на главной сцене разогревал Everlast – американский рэп-исполнитель, который в своей музыке соединяет элементы рока, блюза и хип-хопа.
Кроме того, публика тепло встречала британскую инди-группу The Vaccines, а также украинских инди-поп музыкантов KADNAY.
Напомним, ранее мы рассказывали, кто будет выступать сегодня – расписание Atlas Weekend 2019 на 12 июля.
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