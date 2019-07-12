Atlas Weekend 2019: лучшее третьего дня фестиваля

Хедлайнером третьего дня фестиваля стала американская группа The Chainsmokers

Как прошел третий день Atlas Weekend 2019 Фото: instagram.com/atlasweekend

Украинский музыкальный фестиваль Atlas Weekend 2019 набирает оборотов. Уже на главной сцене выступили хедлайнер первого дня София Ротару, которую уличили в использовании фонограммы, а также самые ожидаемые гости второго дня фестиваля – Black Eyed Peas. Как прошел третий день Atlas Weekend, узнайте в нашем материале.

Хедлайнером третьего дня музыкального события стала американская группа The Chainsmokers. Яркие и космические музыканты устроили невероятное световое шоу на сцене. Фаны назвали их выступление "шоу мирового уровня".

11 Июл 2019 в 1:29 PDT INSTAGRAM (@maximmotin)

12 Июл 2019 в 12:53 PDT INSTAGRAM (@mur1870)

В 22:00 публику на главной сцене разогревал Everlast – американский рэп-исполнитель, который в своей музыке соединяет элементы рока, блюза и хип-хопа.

12 Июл 2019 в 1:03 PDT INSTAGRAM (@alexandr_bartender)

11 Июл 2019 в 12:25 PDT INSTAGRAM (@_neolla_)

Кроме того, публика тепло встречала британскую инди-группу The Vaccines, а также украинских инди-поп музыкантов KADNAY.

11 Июл 2019 в 4:49 PDT INSTAGRAM (@memyselfandirene2018)

11 Июл 2019 в 2:13 PDT INSTAGRAM (@olesia_poradiuk)

Напомним, ранее мы рассказывали, кто будет выступать сегодня – расписание Atlas Weekend 2019 на 12 июля.

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