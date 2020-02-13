Atlas Weekend 2020: организаторы назвали еще одного хедлайнера

Фестиваль состоится в июле 2020 года

Группа Guano Apes Фото: Getty Images

На фестивале Atlas Weekend 2020, который пройдет в Киеве с 7 по 12 июля, выступит немецкая группа Guano Apes.

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"Эта немецкая группа громко ворвалась в музыкальный мир в конце 90-х, но и по сей день их песни занимают почетное место в наших плейлистах. Платиновый дебютный альбом, золотые синглы, параллельные сольные проекты и громкое воссоединение ради выступлений на фестивалях — в их истории было все. Готовы потерять себя на их выступлении?" – сказано на странице фестиваля в Facebook.

Отметим, что на фестивале в этом году выступит рэпер ASAP Rocky, который из-за ареста в Швеции пропустил AW 2019, а также американский альтернативный хип-хоп дуэт Twenty One Pilots. Также на фестивале выступят британские инди-рокеры Alt-J, нидерландские симфоник-металисты Within Temptation, певец Доминик Ричард Харрисон, более известный под псевдонимом Yungblud и другие артисты.

Напомним, что организаторы фестиваля Atlas Weekend назвали еще одного хедлайнера. Это британская рок-группа Placebo.

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