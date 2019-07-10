Atlas Weekend открыл уникальную зону для людей с нарушениями слуха: видео

Возле главной сцены будет расположен большой экран для перевода на язык жестов песен хедлайнеров фестиваля

На Atlas Weekend появилась инклюзивная зона

На Atlas Weekend 2019 песни хедлайнеров будут переводить на язык жестов. Об этом заявили организаторы музыкального фестиваля на пресс-конференции в среду, 10 июля.

На площадке возле главной сцены Atlas Weekend 2019 организована специальная лаунж-зона с двумя двухметровыми сферами – тактильной и визуальной. Первая переводит композиции с помощью вибраций, а вторая – "отображает" музыку через визуальный эквалайзер. Кроме того, если посетитель фестиваля наденет спецжилет SubPac, то благодаря пульсациям сможет почувствовать бас по всему телу.

Смотрите видео о том, как музыкальный фестиваль Украины Atlas Weekend подготовился встречать звездных гостей:

Впервые в течение всего фестиваля возле главной сцены будет расположен большой экран, через который переводчики жестового языка будут переводить выступления хедлайнеров. В мировой практике переводчики на музыкальных концертах не просто показывают текст песен на жестовом языке, но и передают ритмику, движения и позы исполнителей, чтобы все слушатели могли лучше понять и почувствовать эмоции артистов.

"Музыка – этот воспоминания, которые каждый из нас носит в своем сердце, – рассказывает Амбер Галлоуэй Галлея, автор уникального стиля перевода музыки жестовой речью из США. – Мы слышим музыку и вспоминаем про свою первую любовь, она ассоциируется с каким-то опытом и многими пережитыми моментами. Музыка с нами всегда, и это единственный язык, которые никого не дискриминирует". Амбер проведет для украинских переводчиков недельный мастер-класс, и они присоединятся к выступлению.

"Наша лаунж-зона для людей с нарушениями слуха уникальна не только для Украины, но и для Европы. Сегодня мы дадим возможность людям невероятную возможность почувствовать музыку", – добавляет главный спонсор создания инклюзивной зоны на Atlas Weekend 2019, генеральный директор Mastercard в Украине Инга Андреева.

Напомним, Нетта Барзилай, победительница прошлогоднего Евровидения, приедет на фестиваль Atlas Weekend. Уже 10 июля ее можно будет услышать вживую на главной сцене Atlas Weekend.

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