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Atlas Weekend открыл уникальную зону для людей с нарушениями слуха: видео

Возле главной сцены будет расположен большой экран для перевода на язык жестов песен хедлайнеров фестиваля

Владимир Грисюк
Сегодня, 17:40
На Atlas Weekend появилась инклюзивная зона
На Atlas Weekend появилась инклюзивная зона

На Atlas Weekend 2019 песни хедлайнеров будут переводить на язык жестов. Об этом заявили организаторы музыкального фестиваля на пресс-конференции в среду, 10 июля. 

На площадке возле главной сцены Atlas Weekend 2019 организована специальная лаунж-зона с двумя двухметровыми сферами – тактильной и визуальной. Первая переводит композиции с помощью вибраций, а вторая – "отображает" музыку через визуальный эквалайзер. Кроме того, если посетитель фестиваля наденет спецжилет SubPac, то благодаря пульсациям сможет почувствовать бас по всему телу.

Смотрите видео о том, как музыкальный фестиваль Украины Atlas Weekend подготовился встречать звездных гостей:

Впервые в течение всего фестиваля возле главной сцены будет расположен большой экран, через который переводчики жестового языка будут переводить выступления хедлайнеров. В мировой практике переводчики на музыкальных концертах не просто показывают текст песен на жестовом языке, но и передают ритмику, движения и позы исполнителей, чтобы все слушатели могли лучше понять и почувствовать эмоции артистов.

"Музыка – этот воспоминания, которые каждый из нас носит в своем сердце, – рассказывает Амбер Галлоуэй Галлея, автор уникального стиля перевода музыки жестовой речью из США. – Мы слышим музыку и вспоминаем про свою первую любовь, она ассоциируется с каким-то опытом и многими пережитыми моментами. Музыка с нами всегда, и это единственный язык, которые никого не дискриминирует". Амбер проведет для украинских переводчиков недельный мастер-класс, и они присоединятся к выступлению.

"Наша лаунж-зона для людей с нарушениями слуха уникальна не только для Украины, но и для Европы. Сегодня мы дадим возможность людям невероятную возможность почувствовать музыку", – добавляет главный спонсор создания инклюзивной зоны на Atlas Weekend 2019, генеральный директор Mastercard в Украине Инга Андреева. 

Напомним, Нетта Барзилай, победительница прошлогоднего Евровидения, приедет на фестиваль Atlas Weekend. Уже 10 июля ее можно будет услышать вживую на главной сцене Atlas Weekend.

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Источник: Сегодня
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