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"Аватар 2": появились новые кадры со съемок сиквела

Новый снимок раскрывает некоторые подробности второй части фильма

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:48
"Аватар"
"Аватар"
Фото: YouTube

Только недавно кинокомпания Disney сообщила даты выхода последующих частей фильма "Аватар". Теперь же в сети появились новые кадры со съемок второй части и они уже сводят пользователей с ума.

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На снимке запечатлен "Морской дракон" – флагманский корабль, созданный для перевозки другого водного транспорта.

Кадр со съемок фильма "Аватар 2"
Кадр со съемок фильма "Аватар 2"
Фото: Twitter

По состоянию на декабрь 2019 года Джеймс Кэмерон завершил промежуточные съемки сиквелов, восстановление которых будет уже в 2020 году.

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Отметим, что Джеймс Кэмерон переносил дату премьеры второй части, поскольку планировал снять и выпустить сразу три эпизода с продолжением. Так, премьера второй части "Аватара" переносилась несколько лет подряд.

Напомним, звезда сериала "Клан Сопрано" Иди Фалько сыграет персонажа по имени генерал Ардмор. Ардмор – командир Администрации по развитию ресурсов. Это организация, которая обладает большим могуществом и куда лучше оснащена, чем большинство реальных правительств Земли.

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