Автор хита "Охрана, отмєна" выпустила новый трек

Jerry Heil презентовала клип на песню "Натверкай"

Jerry Heil Фото: instagram.com/thejerryheil

Украинская блоггерка и певица Jerry Heil, которая анонсировала первый сольный концерт, презентовала новую песню "Натверкай". Соответствующее видео появилось на официальном канале артистки в Youtube.

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В свежем клипе Jerry Heil затронула тему похудения и подготовки к пляжному сезону. "Говорят, лето покажет, кто жал, а кто жрал, как на пляже ляжет. Кто ел кашки, фотоняшки, кто растил хлебобулочные ляжки", – поет Джерри в новом хите.

Клип "Натверкай" был снят на берегу Днепра. Вместе с певицей в ролике снялась известная танцовщица M.A.M.A.S.I.T.A.

"Будь любым! И будь собой при этом! Люби себя в любом состоянии – даже с хлебобулочными ляжками! Но умей брать за это ответственность и приседа-приседа-приседай", – представился композицию Jerry Heil.

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