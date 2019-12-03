Айда на кухню: неформатные книги, которые вдохновят вас на создание кулинарных шедевров

Мы подготовили для вас подборку кулинарных книг с простыми рецептами

Что почитать о кулинарии — список книг с рецептами Фото: Pexels

За окном становится все холоднее, а потому хочется согреться в тепле круга семьи с миской ароматного супа или попробовать нестандартную запеканку.

Смотрите видео: голубцы по 500-летним рецепту готовят в Винницкой области

Рецепты украинских блюд обычно очень традиционные, поэтому "Сегодня" создали для вас подборку неформатных книг о кулинарии, после прочтения которых вам непременно захочется готовить для своих родных и близких.

Дария Цвек "В будни и праздники"

Чуть ли не в каждой советской семье рядом с "Книгой о вкусной и здоровой пище" были книги украинской кулинарки Дарьи Цвек, например, торжественная "К праздничному столу" с иллюстрациями, которые нагоняли аппетит и интересная о сладком печеньи с многочисленными рецептами. Современные издатели переосмыслили наследие талантливого автора и одну из ее книг "В будни и праздники". В ней нет иностранных компонентов, все продукты вполне локальные, поэтому после прочтения этой книги вам придется пойти всего-то на базар или в магазин и все-таки что-то приготовить. В то время, когда было выдано первое издание этой книги, любимым соусом украинцев был майонез, а из специй были только черный перец и лавровый лист. Времена изменились, украинцы стали разнообразнее в своих кулинарных поисках, поэтому составители книги добавили глоссарий специй, корешков и заправок, которыми можно обогатить вкус блюд. Также в книге расположен словарь, который пригодится тем, кто только начинает знакомиться с галицкой кухней.

Заметим, что книга разделена на сезоны, месяцы и дни недели. Поэтому, приобретя эту книгу, вы будете иметь полноценное меню на целый год. Правда, рецептов завтраков в книге нет, Дарья Цвек считает, что каждая мудрая хозяйка может их сама придумать. Рецепты дополнены цветными иллюстрациями, которые так и будут вдохновлять вас на создание кулинарных шедевров.

Джейми Оливер "Вкусные рецепты за 30 минут от Джейми"

Следующая книга для кулинаров-любителей в нашей подборке рассказывает о супербыстрой кулинарии. В книге известного британского кулинара Джейми Оливера речь идет о революционном подходе к приготовлению пищи. В этой книге – 50 рецептов, которые сделаны так, чтобы вы не потеряли ни секунды для приготовления замечательных, вкусных и полезных блюд. Забудьте о скучных и длинные рецепты, где нужно чистить, жарить и варить в течение нескольких часов. Повар приглашает вас готовить и не бояться кухни.

Вместе с этой книгой вы можете преодолеть свои комплексы о том, что вам не хватает времени на приготовление пищи, это слишком дорого и тому подобное.

Прежде всего Джейми Оливер советует разобраться с беспорядком на кухне, упорядочить кухонную утварь, разложить все рационально и не оставлять уборку на потом. Также он дает четкие советы о том, как нужно укомплектовать ваш кухонный инвентарь и как устраивать хорошие семейные застолья.

Добавим, что в этой книге не идет речь об отдельных рецепты. После прочтения этой книги, вы узнаете о том, как приготовить за 30 минут не одно блюдо, а несколько, например, жаркое из курицы, картофель с корочкой, шпинат со сливками и клубничный напиток. К тому же в каждом рецепте указано количество порций. Если вы благодаря этой книге достаточно быстро овладеете техникой приготовления нескольких блюд одновременно, то и сложные кулинарные рецепты будут вам не страшны.

Туве Янссон и Сами Малила "Рецепты Муми-мамы"

Почти все мы читали в детстве произведения о муми-троллях — сказочных персонажей, которые похожи на смешных бегемотиков. Сейчас перед вами кулинарная книга с рецептами Муми-мамы, которую написала создатель муми-троллей, финская писательница и художница Туве Янсонн вместе с единомышленниками.

В книге вы найдете базовые рецепты, которые вы можете приготовить вместе с детьми. Речь идет о 150 рецептах — это салаты, супы, завтраки, десерты, еда для пикников и блюда в соответствии с временами года. В книге есть немало иллюстраций забавных муми-троллей и кулинарных цитат из произвидений о них. Также есть специальные отметки, когда рецепт очень легкий. С помощью этой книги вы узнаете как приготовить омлет с луком Муми-папы, рогалики на завтрак Муми-тролля, помидорный салат Муми-мамы и тому подобное.

Также вы прочитаете как устроить вкусный и семейный зимний вечер, забаву на день рождения или обжинки. Для удобства в конце книги есть алфавитный указатель и несколько чистых страниц для записи ваших любимых кулинарных рецептов. Поэтому не стесняйтесь, мойте руки и айда на кухню, ведь как говорят муми-тролли: "Все вкусное — полезное для желудка".

Напомним, что ранее мы писали о лучшем молодежном фэнтези, которое непременно нужно прочитать.

А также "Сегодня" делали подборку книг для хорошего настроения и философских книги о музыке.

Все подробности в спецтеме Книжный клуб

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.