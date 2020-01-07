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BAFTA Awards: объявлен полный список номинантов на премию

Фильм "Джокер" представлен ​​в 11 категориях

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:18
BAFTA Awards
BAFTA Awards
Фото: Getty Images

2 февраля в Лондоне состоится торжественная церемония вручения премий BAFTA Awards 2019. Представители Британской академии кинематографических и телевизионных искусств объявили полный список номинантов.

Смотрите сюжет о новом рекорде фильма "Джокер":

Отметим, что фильм "Джокер" представлен ​​в 11 категориях, среди которых – "Лучший фильм", "Лучшая режиссерская работа", "Лучшая мужская роль" (Хоакин Феникс), "Лучший сценарий" и другие.

Лучший фильм

  • "Однажды в Голливуде" Квентина Тарантино
  • "Джокер" Тодда Филлипса
  • "1917" Сэма Мендеса
  • "Ирландец" Мартина Скорсезе
  • "Паразиты" Пон Чжун Хо

Лучший режиссер

  • Пон Чжун Хо ("Паразиты")
  • Тарантино ("Однажды в Голливуде")
  • Скорсезе ("Ирландец")
  • Филлипс ("Джокер")
  • Мендес ("1917")

Лучший фильм на иностранном языке

  • "Паразиты" Пон Чжун Хо
  • "Боль и слава" Педро Альмодовара
  • "Прощание" Лулу Ван и Даниэль Мелия

Лучший актер

  • Хоакин Феникс ("Джокер")
  • Леонардо ДиКаприо ("Однажды в Голливуде")
  • Адам Драйвер ("Брачная история")
  • Джонатан Прайс ("Два папы")
  • Терон Эджертон ("Рокетмен")

Лучшая актриса

  • Скарлетт Йоханссон ("Брачные истории")
  • Шарлиз Терон ("Скандал")
  • Рене Зеллвегер ("Джуди")
  • Сирша Ронан ("Маленькие женщины")
  • Синтия Эриво ("Гарриет")
  • Джесси Бакли ("Дикая роза")

Недавно мы писали, что "Джокер" номинирован на все основные категории премии "Оскар 2020".

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