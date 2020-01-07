BAFTA Awards: объявлен полный список номинантов на премию

Фильм "Джокер" представлен ​​в 11 категориях

BAFTA Awards Фото: Getty Images

2 февраля в Лондоне состоится торжественная церемония вручения премий BAFTA Awards 2019. Представители Британской академии кинематографических и телевизионных искусств объявили полный список номинантов.

Смотрите сюжет о новом рекорде фильма "Джокер":

Отметим, что фильм "Джокер" представлен ​​в 11 категориях, среди которых – "Лучший фильм", "Лучшая режиссерская работа", "Лучшая мужская роль" (Хоакин Феникс), "Лучший сценарий" и другие.

Лучший фильм

"Однажды в Голливуде" Квентина Тарантино

"Джокер" Тодда Филлипса

"1917" Сэма Мендеса

"Ирландец" Мартина Скорсезе

"Паразиты" Пон Чжун Хо

Лучший режиссер

Пон Чжун Хо ("Паразиты")

Тарантино ("Однажды в Голливуде")

Скорсезе ("Ирландец")

Филлипс ("Джокер")

Мендес ("1917")

Лучший фильм на иностранном языке

"Паразиты" Пон Чжун Хо

"Боль и слава" Педро Альмодовара

"Прощание" Лулу Ван и Даниэль Мелия

Лучший актер

Хоакин Феникс ("Джокер")

Леонардо ДиКаприо ("Однажды в Голливуде")

Адам Драйвер ("Брачная история")

Джонатан Прайс ("Два папы")

Терон Эджертон ("Рокетмен")

Лучшая актриса

Скарлетт Йоханссон ("Брачные истории")

Шарлиз Терон ("Скандал")

Рене Зеллвегер ("Джуди")

Сирша Ронан ("Маленькие женщины")

Синтия Эриво ("Гарриет")

Джесси Бакли ("Дикая роза")

Недавно мы писали, что "Джокер" номинирован на все основные категории премии "Оскар 2020".

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