BAFTA Awards: объявлен полный список номинантов на премию
Фильм "Джокер" представлен в 11 категориях
2 февраля в Лондоне состоится торжественная церемония вручения премий BAFTA Awards 2019. Представители Британской академии кинематографических и телевизионных искусств объявили полный список номинантов.
Смотрите сюжет о новом рекорде фильма "Джокер":
Отметим, что фильм "Джокер" представлен в 11 категориях, среди которых – "Лучший фильм", "Лучшая режиссерская работа", "Лучшая мужская роль" (Хоакин Феникс), "Лучший сценарий" и другие.
- "Однажды в Голливуде" Квентина Тарантино
- "Джокер" Тодда Филлипса
- "1917" Сэма Мендеса
- "Ирландец" Мартина Скорсезе
- "Паразиты" Пон Чжун Хо
- Пон Чжун Хо ("Паразиты")
- Тарантино ("Однажды в Голливуде")
- Скорсезе ("Ирландец")
- Филлипс ("Джокер")
- Мендес ("1917")
- "Паразиты" Пон Чжун Хо
- "Боль и слава" Педро Альмодовара
- "Прощание" Лулу Ван и Даниэль Мелия
- Хоакин Феникс ("Джокер")
- Леонардо ДиКаприо ("Однажды в Голливуде")
- Адам Драйвер ("Брачная история")
- Джонатан Прайс ("Два папы")
- Терон Эджертон ("Рокетмен")
- Скарлетт Йоханссон ("Брачные истории")
- Шарлиз Терон ("Скандал")
- Рене Зеллвегер ("Джуди")
- Сирша Ронан ("Маленькие женщины")
- Синтия Эриво ("Гарриет")
- Джесси Бакли ("Дикая роза")
Недавно мы писали, что "Джокер" номинирован на все основные категории премии "Оскар 2020".
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