BAFTA 2020: полный список лауреатов престижной премии
Лучшим британским фильмом стала картина "1917"
В Лондоне, 2 февраля, проходит церемония награждения премий "BAFTA Awards-2020". Ранее представители Британской академии кинематографических и телевизионных искусств объявили полный список номинантов.
Наконец-то стали известны первые лауреаты премии "BAFTA-2020". Например, лучшим британский м фильмом признана картина Сэма Мендеса "1917".
Полный список лауреатов премии "BAFTA-2020":
- "Ирландец"
- "1917"
- "Джокер"
- "Однажды… в Голливуде"
- "Паразиты"
- "1917" —ПОБЕДИТЕЛЬ
- "Рокетмен"
- "Два Папы"
- "Для Самы"
- "Наживка"
- "Извините, мы вас не застали"
- Скарлетт Йоханссон — "Брачная история"
- Сирша Ронан — "Маленькие женщины"
- Шарлиз Терон — "Скандал"
- Рене Зеллвегер — "Джуди"
- Джесси Бакли — "Дикая Роза"
- Леонардо Дикаприо — "Однажды в Голливуде"
- Адам Драйвер — "Брачная история"
- Хоакин Феникс — "Джокер" – ПОБЕДИТЕЛЬ
- Джонатан Прайс — "Два Папы"
- Тэрон Эджертон — "Рокетмен"
- Лора Дерн — "Брачная история" ПОБЕДИТЕЛЬ
- Марго Робби — "Скандал"
- Марго Робби — "Однажды... в Голливуде"
- Скарлетт Йоханссон — "Кролик Джоджо"
- Флоренс Пью — "Маленькие женщины"
- Энтони Хопкинс — "Два Папы"
- Брэд Питт — "Однажды... в Голливуде" – ПОБЕДИТЕЛЬ
- Том Хэнкс — "Прекрасный день по соседству"
- Аль Пачино — "Ирландец"
- Джо Пеши — "Ирландец"
- Пон Чжун Хо — "Паразиты"
- Сэм Мендес — "1917"
- Тодд Филлипс — "Джокер"
- Мартин Скорсезе — "Ирландец"
- Квентин Тарантино — "Однажды… в Голливуде"
- "Ирландец"
- "Джокер"
- "Два Папы"
- "Кролик Джоджо" — ПОБЕДИТЕЛЬ
- "Маленькие женщины"
- "Образование"
- "Брачная история"
- "Достать ножи"
- "Однажды… в Голливуде"
- "Паразиты" – ПОБЕДИТЕЛЬ
- "Паразиты"
- "Прощание"
- "Для Самы"
- "Боль и слава"
- "Портрет девушки в огне"
- "Холодное сердце 2"
- "Клаус" — ПОБЕДИТЕЛЬ
- "История игрушек 4"
- "Барашек Шон: Фермаггедон"
- "1917"
- "Кролик Джоджо"
- "Джокер" — ПОБЕДИТЕЛЬ
- "Маленькие женщины"
- "Звездные войны: Скайуокер. Восход"
- "Джокер"
- "Брачная история"
- "Однажды… в Голливуде"
- "История Дэвида Копперфилда"
- "Два Папы"
- "1917" — ПОБЕДИТЕЛЬ
- "Ирландец"
- "Джокер"
- "Ford против Ferrari"
- "Маяк"
- "Ирландец"
- "Кролик Джоджо"
- "Джокер"
- "Ford против Ferrari" — ПОБЕДИТЕЛЬ
- "Однажды… в Голливуде"
- "1917" — ПОБЕДИТЕЛЬ
- "Ирландец"
- "Кролик Джоджо"
- "Джокер"
- "Однажды… в Голливуде"
- "Ирландец"
- "Кролик Джоджо"
- "Джуди"
- "Маленькие женщины" — ПОБЕДИТЕЛЬ
- "Однажды… в Голливуде"
- "1917"
- "Скандал" — ПОБЕДИТЕЛЬ
- "Джокер"
- "Джуди"
- "Рокетмен"
- "1917" — ПОБЕДИТЕЛЬ
- "Джокер"
- "Ford против Ferrari"
- "Рокетмен"
- "Звездные войны: Скайуокер. Восход"
- "1917"
- "Мстители: Финал"
- "Ирландец"
- "Король Лев"
- "Звездные войны: Скайуокер. Восход"
- "Американская фабрика"
- "Аполлон-11"
- "Диего Марадона"
- "Для Самы" – ПОБЕДИТЕЛЬ
- "Большой хак"
- Аквафина
- Джек Лауден
- Кейтлин Дивер
- Келвин Харрисон-младший
- Майкл Уорд
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