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BAFTA 2020: полный список лауреатов престижной премии

Лучшим британским фильмом стала картина "1917"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 22:00
Режиссер Тайка Вайтити
Режиссер Тайка Вайтити
Фото: Getty Images

В Лондоне, 2 февраля, проходит церемония награждения премий "BAFTA Awards-2020". Ранее представители Британской академии кинематографических и телевизионных искусств объявили полный список номинантов.

Наконец-то стали известны первые лауреаты премии "BAFTA-2020". Например, лучшим британский м фильмом признана картина Сэма Мендеса "1917".

Полный список лауреатов премии "BAFTA-2020":

Лучший фильм:

  • "Ирландец"
  • "1917"
  • "Джокер"
  • "Однажды… в Голливуде"
  • "Паразиты"

Лучший британский фильм:

  • "1917" —ПОБЕДИТЕЛЬ
  • "Рокетмен"
  • "Два Папы"
  • "Для Самы"
  • "Наживка"
  • "Извините, мы вас не застали"

Лучшая актриса:

  • Скарлетт Йоханссон — "Брачная история"
  • Сирша Ронан — "Маленькие женщины"
  • Шарлиз Терон — "Скандал"
  • Рене Зеллвегер — "Джуди"
  • Джесси Бакли — "Дикая Роза"

Лучший актер:

  • Леонардо Дикаприо — "Однажды в Голливуде"
  • Адам Драйвер — "Брачная история"
  • Хоакин Феникс — "Джокер" – ПОБЕДИТЕЛЬ
  • Джонатан Прайс — "Два Папы"
  • Тэрон Эджертон — "Рокетмен"

Лучшая актриса второго плана:

  • Лора Дерн — "Брачная история" ПОБЕДИТЕЛЬ
  • Марго Робби — "Скандал"
  • Марго Робби — "Однажды... в Голливуде"
  • Скарлетт Йоханссон — "Кролик Джоджо"
  • Флоренс Пью — "Маленькие женщины"

Лучший актер второго плана:

  • Энтони Хопкинс — "Два Папы"
  • Брэд Питт — "Однажды... в Голливуде" – ПОБЕДИТЕЛЬ
  • Том Хэнкс — "Прекрасный день по соседству"
  • Аль Пачино — "Ирландец"
  • Джо Пеши — "Ирландец"

Лучший режиссер:

  • Пон Чжун Хо — "Паразиты"
  • Сэм Мендес — "1917"
  • Тодд Филлипс — "Джокер"
  • Мартин Скорсезе — "Ирландец"
  • Квентин Тарантино — "Однажды… в Голливуде"

Лучший адаптированный сценарий:

  • "Ирландец"
  • "Джокер"
  • "Два Папы"
  • "Кролик Джоджо" — ПОБЕДИТЕЛЬ
  • "Маленькие женщины"

Лучший оригинальный сценарий:

  • "Образование"
  • "Брачная история"
  • "Достать ножи"
  • "Однажды… в Голливуде"
  • "Паразиты" – ПОБЕДИТЕЛЬ

Лучший фильм на иностранном языке:

  • "Паразиты"
  • "Прощание"
  • "Для Самы"
  • "Боль и слава"
  • "Портрет девушки в огне"

Лучший анимационный фильм:

  • "Холодное сердце 2"
  • "Клаус" — ПОБЕДИТЕЛЬ
  • "История игрушек 4"
  • "Барашек Шон: Фермаггедон"

Лучший саундтрек:

  • "1917"
  • "Кролик Джоджо"
  • "Джокер" — ПОБЕДИТЕЛЬ
  • "Маленькие женщины"
  • "Звездные войны: Скайуокер. Восход"

Лучший кастинг:

  • "Джокер"
  • "Брачная история"
  • "Однажды… в Голливуде"
  • "История Дэвида Копперфилда"
  • "Два Папы"

Лучшая работа оператора:

  • "1917" — ПОБЕДИТЕЛЬ
  • "Ирландец"
  • "Джокер"
  • "Ford против Ferrari"
  • "Маяк"

Лучший монтаж:

  • "Ирландец"
  • "Кролик Джоджо"
  • "Джокер"
  • "Ford против Ferrari" — ПОБЕДИТЕЛЬ
  • "Однажды… в Голливуде"

Лучшая работа художника-постановщика:

  • "1917" — ПОБЕДИТЕЛЬ
  • "Ирландец"
  • "Кролик Джоджо"
  • "Джокер"
  • "Однажды… в Голливуде"

Лучший дизайн костюмов:

  • "Ирландец"
  • "Кролик Джоджо"
  • "Джуди"
  • "Маленькие женщины" — ПОБЕДИТЕЛЬ
  • "Однажды… в Голливуде"

Лучшие грим и прически:

  • "1917"
  • "Скандал" — ПОБЕДИТЕЛЬ
  • "Джокер"
  • "Джуди"
  • "Рокетмен"

Лучший звук:

  • "1917" — ПОБЕДИТЕЛЬ
  • "Джокер"
  • "Ford против Ferrari"
  • "Рокетмен"
  • "Звездные войны: Скайуокер. Восход"

Лучшие визуальные эффекты:

  • "1917"
  • "Мстители: Финал"
  • "Ирландец"
  • "Король Лев"
  • "Звездные войны: Скайуокер. Восход"

Лучший документальный фильм:

  • "Американская фабрика"
  • "Аполлон-11"
  • "Диего Марадона"
  • "Для Самы" – ПОБЕДИТЕЛЬ
  • "Большой хак"

Премия "Восходящая звезда":

  • Аквафина
  • Джек Лауден
  • Кейтлин Дивер
  • Келвин Харрисон-младший
  • Майкл Уорд

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