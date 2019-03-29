BAFTA TV Awards: названы все номинанты престижной премии

В этом году фаворитом стал сериал "Убивая Еву"

"Убивая Еву" Фото: YouTube

В Лондоне 10 февраля прошла церемония вручения наград BAFTA 2019. Главную награду в категории "Лучший фильм" завоевала картина "Рома" Альфонсо Куарона, а лучшим британским фильмом признан фильм "Фаворитка". Но не стоит забывать о том, что британская академия кинематографического и телевизионного искусства обнародовала перечень номинантов на премию BAFTA в 2019 году (British Academy Television Awards – BAFTA TV Awards). Лидером по количеству номинаций оказался сериал "Убивая Еву".

Телевизионное шоу основано на серии романов Люка Дженнингса и номинировано в 14 категориях, среди которых "Лучший драматический сериал", "Лучшая актриса в сериале", "Лучшая актриса второго плана", "Лучший актер второго плана" и другие. В прошлом году актриса Сандра О, которая исполняет в сериале главную роль, стала обладательницей премии "Золотой глобус".

Вторую позицию по количеству номинаций занимает сериал "Чрезвычайно английский скандал", получивший 12 номинаций. В категории "Лучший ситком" на награду претендуют "Девчонки из Дерри", "Мама", "Навеки Салли", "Стас все сдаст".

В номинации "Лучший мини-сериал" представлены "Чрезвычайно английский скандал", "Кири", "Патрик Мэлроуз", "Миссис Уилсон".

Церемония вручения премии пройдет 12 мая в Лондоне.

Напомним, в прошлом году лучшим драматическим сериалом стал "Острые козырьки", а международным – "Рассказ служанки". Лучшим актером ТВ признан Шон Бин за роль в сериале "Сломленный".

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