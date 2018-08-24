Балет и ужас: появился атмосферный трейлер ужастика "Суспирия"

Над картиной работал режиссер Лука Гуаданьино

Постер к фильму "Суспирия"

В сети опубликовали новый трейлер предстоящего хоррора "Суспирия", в котором снялась Дакота Джонсон. Над картиной работал режиссер Лука Гуаданьино, снявший оскароносную драму "Зови меня своим именем".

Действие картины разворачивается вокруг танцевальной труппы, которой руководит героиня Тильды Суинтон. К ним приходит новая танцовщица (Дакота Джонсон). С этого момента в танцевальной студии начинают происходить странные и жуткие вещи.

Музыку к фильму написал фронтмен группы Radiohead Том Йорк. В ленте также снимаются Миа Гот, Джессика Харпер, Хлоя Грейс Морец и Лутц Эберсдорф.

Премьера картины состоится на Венецианском кинофестивале, который пройдет с 29 августа по 8 сентября 2018 года. "Суспирия" вошла в основной конкурс фестиваля и будет бороться за "Золотого льва" наряду с "Фавориткой" Йоргоса Лантимоса, "Римом" Альфонсо Куарона, "Братьями Систерс" Жака Одийяра, "Балладой о Бастере Скраггсе" братьев Коэн и другими.

Отметим, "Суспирия" – это ремейк фильма ужасов итальянского режиссера Дарио Ардженто, который вышел в 1977 году.

Напомним, Дакота Джонсон от комплексов не страдает, однако после съемок в своем новом фильме ей потребовалась профессиональная помощь психолога.