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Бархатный пиджак и телефонная будка: вышел клип Ивана Дорна на песню "Ренессанс"

Песня записывалась совместно с Романом Бестселлером

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:10
Иван Дорн
Иван Дорн
Фото: instagram.com/dorn_ivan

Известный певец Иван Дорн, который недавно презентовал клип-парадию, выпустил новый видеоролик на песню "Ренессанс", записанную вместе с Романом Бестселлером.

Смотрите подробности личной жизни Ивана Дорна:

Ролик снят в лучших традициях эстетики 80-х: певец в бархатном зеленом пиджаке ведет долгий разговор со своей возлюбленной в телефонной будке. История клипа, по словам создателей, развивается "во внутреннем мире — пространстве, где темное никогда не станет светом, а свет дает надежду на последний разговор".

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Видео "Ренессанс" вошел в сингл "Три хороших песни", который вышел в прошлом году. Помимо "Ренессанса" сингл составляют песни "Живописный мост" и "Быстрая бандитская".

Напомним, ранее Иван Дорн выпустил новый клип "Дичь", созданный "совместно"... с птицами.

Клип был создан для первого некоммерческого лейбла Birds Records. Его цель – сохранить голоса птиц. В треке Дорна использовано пение азиатского бекаса, белой куропатки, дубровника, неясыти, кукушки, толстоклювой пеночки и многих других птиц.

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