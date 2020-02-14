Бархатный пиджак и телефонная будка: вышел клип Ивана Дорна на песню "Ренессанс"
Песня записывалась совместно с Романом Бестселлером
Известный певец Иван Дорн, который недавно презентовал клип-парадию, выпустил новый видеоролик на песню "Ренессанс", записанную вместе с Романом Бестселлером.
Смотрите подробности личной жизни Ивана Дорна:
Ролик снят в лучших традициях эстетики 80-х: певец в бархатном зеленом пиджаке ведет долгий разговор со своей возлюбленной в телефонной будке. История клипа, по словам создателей, развивается "во внутреннем мире — пространстве, где темное никогда не станет светом, а свет дает надежду на последний разговор".
Видео "Ренессанс" вошел в сингл "Три хороших песни", который вышел в прошлом году. Помимо "Ренессанса" сингл составляют песни "Живописный мост" и "Быстрая бандитская".
Напомним, ранее Иван Дорн выпустил новый клип "Дичь", созданный "совместно"... с птицами.
Клип был создан для первого некоммерческого лейбла Birds Records. Его цель – сохранить голоса птиц. В треке Дорна использовано пение азиатского бекаса, белой куропатки, дубровника, неясыти, кукушки, толстоклювой пеночки и многих других птиц.
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.