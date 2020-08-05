Байопик об Уитни Хьюстон: известен режиссер и дата премьеры фильма

Зрители смогут увидеть фильм на больших экранах через несколько лет

Подразделение Голливудской студии Sony кинокомпания TriStar Pictures приобрели права на биографический фильм о жизни знаменитой певицы Уитни Хьюстон. Напомним, что зимой состоялся концерт голограммы Уитни Хьюстон, но зрители остались недовольны. TriStar Pictures объявила дату выхода байопика о певице – премьера запланирована на выходные в честь Дня благодарения в США в 2022 году. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Долгое время Sony боролась за права на музыкальный байопик I Wanna Dance with Somebody ("Я хочу танцевать с кем-нибудь"), который расскажет о жизни легендарной певицы Уитни Хьюстон.

Над проектом работает сильная команда. Известно, что сценаристом стал Энтони МакКартен, который работал над сценарием "Богемской рапсодии" о группе Queen. Теперь названо и имя режиссера, которой стала Стелла Мэги ("Жан из Джонса", "Весь этот мир").

Кадр из фильма "Телохранитель" Фото: YouTube

Продюсерами выступят Пэт Хьюстон, Дэннис О’Салливан, Ларри Местель и Джефф Калигери. В работе над фильмом также задействован легендарный музыкальный продюсер Клайв Дэвис, который в свое время основал собственный лейбл и подписал контракт с19-летней Уитни Хьюстон. Клайв Дэвис выступал исполнительным продюсером певицы и неоднократно поддерживал ее творчество.

Уитни Хьюстон – одна из самых известных исполнительниц всех времен. Более 200 миллионов ее музыкальных пластинок былипроданы по всему миру. Фильм расскажет об уникальной личности певицы и музыкальном наследии. Байопик не умолчит и о смерти певицы. Напомним, что Уитни Хьюстон ушла из жизни в 2012 году накануне церемонии вручения премии "Грэмми". Причиной смерти стало употребление наркотических веществ и болезнь сердца.

Голограмма Уитни Хьюстон сыграла первый концерт – смотрите в сюжете:

После ошеломительного успеха "Богемской рапсодии" в Голливуде начался настоящий бум – студии решили снять фильмы и о других легендах музыкальной индустрии. В феврале стало известно, что актер Тимоти Шаламе сыграет Боба Дилана в новом байопике.

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