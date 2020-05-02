Беги, но не сбегай: Злата Огневич представила новый трек и видео

Композиция "Беги" продолжает музыкальную трилогию о любви

Злата Огневич, которая призналась, что разочаровалась в мужчинах, продолжает открывать занавес личной жизни и делиться своими историями любви. Трилогия певицы состоит из треков: "Ти обіцяв", "Беги", "Гола правда". Мы уже послушали релиз "Ти обіцяв" ранее. Сегодня на очереди композиция "Беги".

Певица Злата Огневич Фото: пресс-служба

Недавно Злата Огневич рассказала первую откровенную историю своей жизни, вложив все свои эмоции и переживания в трек – "Ти обіцяв", стихи к которому были написаны лидером группы "Бумбокс", Андреем Хлывнюком. Эта песня про чистое и настоящее чувство, которое сделало певицу лучше.

Вторая история называется "Беги". Это авторская работа Златы, это история о движении дальше, о том, как подниматься, как снова идти к своей мечте и быть лучше. Саунд-продюсером трека выступил MORPHOM.

Вместе с треком певица презентовала и видеоработу, которая полностью основана на символах. В кадре присутствуют недостроенные мосты, как символ незаконченных отношений, которые уже никогда не смогут возобновится, они прекратили свое существование и с ними стоит покончить. Режиссер новой видеоработы – Валерий Погонский.

"В этом видео я настоящая, оно показывает мои оголенные эмоции. В нем нет актеров, есть только реальная жизненная история, где я наедине со своими чувствами. Мы показали период моей жизни и переживаний в нем. Главный месседж заключается в том, что жизнь продолжается, нужно всегда находить в себе силы подниматься и идти дальше, даже после самых сложных испытаний" – комментирует Злата Огневич.

Злата Огневич – Беги – слушать онлайн

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