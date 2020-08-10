Бен Аффлек снимет фильм о создании легендарного нуара "Китайский квартал" Романа Полански

Производством займется студия Paramount

Голливудский актер и режиссер Бен Аффлек, который ранее завел аккаунт в Instagram и подписался на бывшую жену, планирует снять фильм о том, как создавался детективный нуар "Китайский квартал" режиссера Романа Полански. В 1974 году этот фильм стал настоящей сенсацией: получил премию "Оскар", а вскоре был внесен в список 500 лучших фильмов в истории по версии журнала Empire. А главные роли в нем исполнили легендарные актеры Джек Николсон и Фэй Данауэй.

Бен Аффлек напишет сценарий и фильм будет снят по мотивам книги "Большое прощание: Китайский квартал и последние годы Голливуда" писателя Сэма Уоссона. В книге, которая была издана в этом году, рассказывается правдивая история создания "Китайского квартала" – величайшего американского фильма всех времен.

Бен Аффлек Фото: Getty Images

"Китайский квартал" повествует о частном детективе по имени Джейк Гиттес, которого играет Джек Николсон. Некая таинственная красавица предлагает Гиттесу расследовать любовный роман ее мужа. Но вскоре Гиттес ввязывается в запутанную игру с манипуляциями, скандалами и скрытыми махинациями, в результате которых однажды ночью обнаружат мертвое тело мужа таинственной женщины.

История создания фильма "Китайский квартал" не менее интересна, чем его сюжет. Поэтому предстоящая кинолента Бена Аффлека обещает быть захватывающей.

Бен Аффлек – звезда американских боевиков, триллеров и супергеройских фильмов. На счету у Бена Аффлека уже четыре режиссерских работы, среди которых знаменитый фильм "Операция "Арго", который получил премию "Золотой глобус" за лучшую режиссуру.

Ранее мы сообщали, что в начале марта Бен Аффлек закрутил роман с новой "девушкой Бонда".

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