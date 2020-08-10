Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Бен Аффлек снимет фильм о создании легендарного нуара "Китайский квартал" Романа Полански

Сегодня, 13:26

Производством займется студия Paramount

Голливудский актер и режиссер Бен Аффлек, который ранее завел аккаунт в Instagram и подписался на бывшую жену, планирует снять фильм о том, как создавался детективный нуар "Китайский квартал" режиссера Романа Полански. В 1974 году этот фильм стал настоящей сенсацией: получил премию "Оскар", а вскоре был внесен в список 500 лучших фильмов в истории по версии журнала Empire. А главные роли в нем исполнили легендарные актеры Джек Николсон и Фэй Данауэй.

Бен Аффлек напишет сценарий и фильм будет снят по мотивам книги "Большое прощание: Китайский квартал и последние годы Голливуда" писателя Сэма Уоссона. В книге, которая была издана в этом году, рассказывается правдивая история создания "Китайского квартала" – величайшего американского фильма всех времен.

Бен Аффлек
Бен Аффлек
Фото: Getty Images

"Китайский квартал" повествует о частном детективе по имени Джейк Гиттес, которого играет Джек Николсон. Некая таинственная красавица предлагает Гиттесу расследовать любовный роман ее мужа. Но вскоре Гиттес ввязывается в запутанную игру с манипуляциями, скандалами и скрытыми махинациями, в результате которых однажды ночью обнаружат мертвое тело мужа таинственной женщины.

История создания фильма "Китайский квартал" не менее интересна, чем его сюжет. Поэтому предстоящая кинолента Бена Аффлека обещает быть захватывающей.

Бен Аффлек – звезда американских боевиков, триллеров и супергеройских фильмов. На счету у Бена Аффлека уже четыре режиссерских работы, среди которых знаменитый фильм "Операция "Арго", который получил премию "Золотой глобус" за лучшую режиссуру.

Ранее мы сообщали, что в начале марта Бен Аффлек закрутил роман с новой "девушкой Бонда".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Кассовые сборы в украинских кинотеатрах упали в 10 раз Камерон Диаз откровенно рассказала, почему шесть лет назад ушла из кино Режиссер фильма "Сумерки" заинтриговала возможным продолжением знаменитой киносаги
кино съемки Бен Аффлек
Реклама

Новости партнеров

Место знаменитой рыбалки из «Бриллиантовой руки» спустя 50 лет
Место знаменитой рыбалки из «Бриллиантовой руки» спустя 50 лет
Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов
Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов
Что повесить на окно в гостиной? Защита от солнца и дизайн
Что повесить на окно в гостиной? Защита от солнца и дизайн
Названы продукты, которые ускоряют старение
Названы продукты, которые ускоряют старение

Популярные статьи

Сегодня, 13:07Events

День ангела Ирины: красивые поздравления в прозе и стихах

Сегодня, 11:30Food

Маковый Спас-2020: что святят на Маковея

Сегодня, 10:30Шоу-бизнес

Как дочь королевы Елизаветы II планирует отметить свое 70-летие: появились подробности

Сегодня, 08:15Fun

Коровы неожиданно ворвались в прямой эфир прогноза погоды: курьезное видео

Сегодня, 05:21Психология

Гороскоп на сегодня 10 августа: Весам нужно быть доброжелательными, а Скорпионы почувствуют себя супергероями

Вчера, 13:49Шоу-бизнес

"Папа, я тебя люблю": Виктор Павлик показал видео, снятое в последние дни жизни своего сына

Вчера, 08:37Техно

Не НЛО: в небе замечена вереница из 57 новых спутников SpaceX

Вчера, 05:33Психология

Гороскоп на сегодня 9 августа: Водолею противопоказано лениться, а Рыбам – нужно быть уверенными в себе

Вчера, 05:05Fun

9 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 04:31Психология

Гороскоп на неделю 9-15 августа: все знаки зодиака

8 августаШоу-бизнес

В Сети появились архивные фото Виктора Павлика с младшим сыном Павлом

8 августаTravel

Отпуск в Египте после карантина: как теперь выглядит отдых по системе all inclusive

8 августаШоу-бизнес

В семье Каменских и Потапа долгожданное пополнение: видео

8 августаFun

День кошек 2020: как отдыхают на море одесские коты (фото)

8 августаПсихология

Гороскоп на сегодня 8 августа: Овнам не нужно планировать важных дел, а Тельцов ждет замечательный день

7 августаСтиль

Женственность и простота: какая одежда на женщинах нравится мужчинам

Новости партнеров

Место знаменитой рыбалки из «Бриллиантовой руки» спустя 50 лет
Место знаменитой рыбалки из «Бриллиантовой руки» спустя 50 лет
Популярные пляжи в Щелкове: где отдыхать и загорать летом 2020 г.
Популярные пляжи в Щелкове: где отдыхать и загорать летом 2020 г.
Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов
Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов
Названы продукты, которые ускоряют старение
Названы продукты, которые ускоряют старение
Как ускорить интернет на компьютере или телефоне?
Как ускорить интернет на компьютере или телефоне?
Что повесить на окно в гостиной? Защита от солнца и дизайн
Что повесить на окно в гостиной? Защита от солнца и дизайн
Красивый жилой дом в руинах бывшего завода. Фото
Красивый жилой дом в руинах бывшего завода. Фото
Джуд Лоу замилував ніжністю на прогулянці з вагітною дружиною
Джуд Лоу замилував ніжністю на прогулянці з вагітною дружиною

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять