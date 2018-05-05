Бенедикт Камбербэтч сыграет шпиона в период холодной войны

Фильм основан на реальной истории британского бизнесмена

Бенедикт Камбербэтч. Фото: Getty

Известный актер Бенедикт Камбербэтч, который играет главную роль в сериале "Патрик Мелроуз", сыграет шпиона в триллере Ironbark ("Эвкалипт"), сообщает издание Variety.

Отмечается, что фильм основан на реальной истории Гревиля Уинна (Бенедикт Камбербэтч) — британского бизнесмена, который помог ЦРУ проникнуть в советскую ядерную программу во время Холодной войны.

У Гревиля был российский источник — советский шпион Олег Пеньковский, который занимался продажей оружия британской разведке. Вместе с Уинном они обеспечили ЦРУ ключевыми разведданными, которые положили конец кубинскому ракетному кризису. СССР обвинил Пеньковского в измене Родине — и полковника расстреляли. Позже его называли "шпионом, который спас мир".

Режиссером картины станет Доминик Кук. Над сценарием ленты работает Том О'Коннор. Съемки фильма запланированы на начало 2019 года.

Напомним, недавно Бенедикт Камбербэтч развенчал иллюзию о том, что они с Мартином Фриманом в жизни такие же друзья, как их персонажи, Холмс и Уотсон, в "Шерлоке": актер раскритиковал коллегу за публично высказанное нежелание сниматься в "Шерлоке" из-за давления фанатов.